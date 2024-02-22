ГКНБ: Задержан экс-начальник ОВД ИВС Джалал-Абада за содействие ОПГ

За содействие членам ОПГ в вымогательстве денежных средств у арестантов ИВС задержан бывший начальник ИВС ОВД города Джалал-Абад. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что сотрудники ИВС за денежное вознаграждение создавали благоприятные условия членам ОПГ, которые свободно передвигались внутри ИВС, заходили во все камеры и путем избиения подследственных вымогали у них крупные денежные средства.

При этом, члены ОПГ принуждали арестантов звонить родственникам и знакомым с просьбой перевести деньги на указанные им номера электронных кошельков "МеgaPay", "О!Деньги" и "МBank". Установлено, что за 2023 год члены ОПГ по вышеуказанной схеме получили от арестантов ИВС 6,5 млн сомов, которые затем были перечислены в так называемую "общаковскую кассу".

21 февраля был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ по Джалал-Абадской области бывший начальник ИВС ОВД города Джалал-Абад "С.у.Н.". Также задержаны члены ОПГ - организаторы данной преступной схемы, являвшимся т.н. "положенцем" СИЗО №25 г.Ош "А.Т.К." и "смотрящим" за ИВС ГОВД города Джалал-Абад - М.А.А..