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ГКНБ: Задержан экс-начальник ОВД ИВС Джалал-Абада за содействие ОПГ

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За содействие членам ОПГ в вымогательстве денежных средств у арестантов ИВС задержан бывший начальник ИВС ОВД города Джалал-Абад. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что сотрудники ИВС за денежное вознаграждение создавали благоприятные условия членам ОПГ, которые свободно передвигались внутри ИВС, заходили во все камеры и путем избиения подследственных вымогали у них крупные денежные средства.

При этом, члены ОПГ принуждали арестантов звонить родственникам и знакомым с просьбой перевести деньги на указанные им номера электронных кошельков "МеgaPay", "О!Деньги" и "МBank". Установлено, что за 2023 год члены ОПГ по вышеуказанной схеме получили от арестантов ИВС 6,5 млн сомов, которые затем были перечислены в так называемую "общаковскую кассу".

21 февраля был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ по Джалал-Абадской области бывший начальник ИВС ОВД города Джалал-Абад "С.у.Н.". Также задержаны члены ОПГ - организаторы данной преступной схемы, являвшимся т.н. "положенцем" СИЗО №25 г.Ош "А.Т.К." и "смотрящим" за ИВС ГОВД города Джалал-Абад - М.А.А..


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URL: https://www.vb.kg/435479
Теги:
вымогательство, Джалал-Абадская область, ОПГ, ГКНБ, ИВС
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