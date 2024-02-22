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Частично изменена схема движения автобусного маршрута №2

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В городе Бишкек с 22 февраля частично изменится схема движения автобусного маршрута №2. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, решение принято на основании обращения жителей жилого массива "Кок-Жар" и ОсОО "ЭКО пассажирские перевозки".

Автобус №2 проходит от ж/м Умут по улицам Мыскал, Юбилейная, Ленская, Фучика, пр. Чуй, Бейшеналиева, Московская, М.Гвардия, Л.Толстого (инфекционная больница), Логвиненко, Панфилова, Горького, 7-Апреля, Ахунбаева, Арстанбап, Куланак, ж/м "Кок-Жар".

Протяженность составляет 36 км, а интервал движения автобусов 8-10 минут. На линии работают 20 автобусов.

Отметим, что данная мера принята в рамках оптимизации маршрутной сети города.


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URL: https://www.vb.kg/435480
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
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