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КХ "Ынтымак" грабят в открытую, но в РОВД не видят состава преступления

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- Бактыгуль Акжолова
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Житель села Джаны-Пахта Сокулукского района и владелец крестьянского хозяйства "Ынтымак" Кубанычбек Атанов столкнулся с беспрецедентным по своей беззаконности хищением урожая люцерны на своих землях при полном попустительстве органов местной власти и правопорядка. Устав от бездействия властей, владелец хозяйства обратился в редакцию vb.kg в поисках справедливости.

По его словам, крестьянское хозяйство "Ынтымак" является одним из старейших и уважаемых крестьянских хозяйств в Сокулукском районе.

"Крестьянское хозяйство "Ынтымак" неоднократно награждалось различными наградами со стороны государственных и муниципальных органов. Мы выпускаем и продаем сафлоровое и подсолнечное масла, что очень важно для обеспечения продовольственной безопасности страны и импортозамещения. Продукция сертифицирована и под маркой "Атанмай" продаётся в магазинах нашей страны. Для развития кластера по растительному маслу привлекаем местных фермером для выращивания масленичных культур. Также оказываем услуги по переработке масленичных культур местным фермерам и фермерам из других регионов. Я, как руководитель крестьянского хозяйства, участвую во всех значимых мероприятиях по развитию агросектора на своем уровне.

С 1999 года КХ "Ынтымак" имеет на праве постоянного пользования земельный участок площадью 57,4 га на основании Государственного акта № 026901, из которого орошаемой пашни - 16,4 га и богарной земли - 41 га. Однако без каких-либо законных процедур по изъятию земельных участков, часть орошаемой пашни площадью 7,7 га, как мне потом сказали, была передана неизвестным лицам в аренду. В то время как на указанном участке произрастала засаженная нашим КХ люцерна.

5 июня 2023 года со стороны неизвестных людей стал производиться незаконный укос засаженной люцерны, принадлежащей КХ "Ынтымак". В итоге они вывезли 350 тюков. Как потом выяснилось у тракториста, эти люди были наняты главой соседнего Жаны-Жерского айыл окмоту, Беделовым Б. Я позвонил ему и он сразу же приехал, что лишний раз подтвердило его причастность. Я спросил на каком основании они производят укос чужой люцерны? Беделов сказал, что у него есть договор аренды, а то что люцерна чужая -это не его проблемы и это его не волнует.

6 июня 2023 года был составлены акт в присутствии депутата Джаны–Пахтинского айыльного кенеша, председателя земельной комиссии Минкишиевой А.К. о самовольном первом укосе и прессовании люцерны на землях крестьянского хозяйства.

Я обратился в районную прокуратуру и в госадминистрацию Сокулукского района. Прокуратура ответила и объяснила, что Джаны-Пахтинский айыл окмоту не проводил конкурс на аренду земли и не уведомил меня, несмотря на то, что это обязанность айыл окмоту. Несмотря на то, что прокуратура указала на их незаконное действие, они второй раз скосили траву. Я был вынужден вновь обратиться в прокуратуру и РОВД.

Прокуратура отреагировала и направила мое заявление в РОВД для расследования уголовного преступления по статье "кража". Мне пришло письмо из милиции, в котором говорилось, что состава преступления нет. Хочу отметить, что следственные мероприятия провели без моего участия.

Я написал письмо в обладминистрацию Чуйская области, где сразу заявили, что действия айыл окмоту незаконны и что у них не было права на это. Если на поле выращивается многолетняя трава или зерновые культуры, они не имели права их косить. Представители госадминистрации приехали в Джаны-Пахту и выявили нарушения, но глава айыл окмоту на это никак не отреагировал. Более того, в третий раз была произведена уборка травы. За весь период было скошено более 1000 тюков, а материальный ущерб составил более 300 тысяч сомов. То есть на протяжении 4 месяцев производилось открытое хищение чужого урожая и местные власти и органы правопорядка никак не реагировали.

Ни госадминистрация, ни прокуратура не предприняли каких-либо действий. Мне пришлось обратиться к юристам, которые сразу же подтвердили незаконные действия. Мы хотим добиться справедливости, чтобы вернули нам земли и возместили материальный ущерб. Я считаю, что это нарушение закона и злоупотребление служебными полномочиями со стороны местных чиновников", - говорит Атанов.

В заключение владелец крестьянского хозяйства "Ынтымак" отметил, что со стороны президента КР Садыра Жапарова и правительства идет мощная поддержка отечественных фермеров, однако если на местном уровне происходит такое беззаконие в отношении не самого мелкого сельхозпроизводителя, то это сводит на нет все усилия властей.

Юристы пострадавшего также отметили, что вышеназванные земли находились у крестьянского хозяйства "Ынтымак" на правах пользования, и местные власти не имели права на их передачу или использование без согласия владельца. Тем более на изъятие чужого урожая.

"Уборка урожая без разрешения владельца является однозначно преступлением и должно квалифицироваться как кража чужого имущества", - комментируют юристы.


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URL: https://www.vb.kg/435481
Теги:
кража, сельское хозяйство, Чуйская область
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