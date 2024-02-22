Почему президент предложил председателю ГКНБ возглавить кыргызский футбол?

Потому что, во-первых, Камчыбек Ташиев (как и члены его семьи), по его собственному признанию, - страстный поклонник этой игры.

Во-вторых, футбол в Кыргызстане – больше, чем футбол. И больше, чем просто спорт. Им увлечено очень много молодежи, ему есть куда расти и развиваться, это, если угодно – стратегическая отрасль народного хозяйства.

В-третьих, в условиях жесткой борьбы с криминалом, которую ведет ГКНБ под руководством генерала Ташиева, юноши и подростки должны заниматься чем-то приятно-полезным, чтобы их не тянуло в сторону каких-нибудь ОПГ. Давным-давно доказано: регулярные занятия спортом на профессиональном уровне в этом случае – лучшее решение.

Ну и в-четвертых – генерал уже показал свои организаторские способности, умение держать ситуацию под контролем и на ходу решать самые сложные задачи. Ему, как говорится, и мяч в руки.

Первый футбольный матч в Кыргызстане состоялся 21 марта 1921 года. Тогда команда Пишпека сыграла с командой из города Верный (ныне Алматы). Наши проиграли. Но не отчаялись. С тех пор футбол – самая популярная кыргызская игра. Даже несмотря на то, что успехи наших футболистов пока не назовешь выдающимися. Весьма скромные успехи, если уж быть до конца честными. Хотя все могло бы быть иначе.

А между тем развитие нашего футбола – дело и задача государственной важности. Это не только вопрос, чем занять подрастающее поколение и как отвлечь его от возможной противозаконной деятельности. Спортивные успехи – это еще один большой плюс к имиджу государства на мировой арене. Это и деньги. Большие деньги. Которые позволят подняться не только самим талантливым футболистам, но в немалой степени поспособствуют поднятию экономики страны.

В последние годы футбол, как и многое другое в Кыргызстане, претерпевает значительную трансформацию. Это отмечает и президент Садыр Жапаров, который лично стремится создать все условия для полноценного развития кыргызского футбола. В прошлом году началось последовательное финансирование. Недавно в республике открылась футбольная академия "Барселоны".

- Это начнет приносить плоды через 10-15 лет, - уверен президент. – Выпускники будут играть на мировом уровне, а затем станут тренерами.

Однако только лишь открытия академии всемирно известного футбольного клуба явно недостаточно. "Сложно добиться улучшений, - сказал в начале года Садыр Жапаров, объясняя свое желание видеть на посту руководителя Кыргызского футбольного союза именно Ташиева, - если во главе футбольного союза не будут человека, осуществляющего строгий контроль".

Лучшей кандидатуры на эту должность, пожалуй, не найти. Чтобы кыргызские футболисты заиграли так же, как борются кыргызские борцы, помимо отличной материально-технической базы и соответствующего финансирования не помешает тот самый жесткий контроль и железная дисциплина. И те, кто сейчас шутит – мол, футбол в Кыргызстане теперь под контролем спецслужб, - не так уж далеки от истины. И если главе ГКНБ удалось за короткое время создать в стране "линию Ташиева", укрепив республику со всех сторон и во всех смыслах, то что ему мешает так же грамотно выстроить стратегию и тактику отечественного футбола?

- Кыргызстан станет футбольной страной, - пообещал Камчыбек Ташиев сразу после его избрания на пост главы КФС. – От маленьких детей до людей пенсионного возраста будут играть в футбол. Если сейчас в стране существует несколько десятков футбольных полей, в будущем мы построим несколько сотен. Мы воспитаем талантливых игроков.

Ташиев, еще раз подчеркнем, зарекомендовал себя в качестве человека, который слов на ветер не бросает. И если сказал – футболу быть! – значит, именно так все и случится.