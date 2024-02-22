ГКНБ задержан владелец рынка "Беш-Сары" Камчыбек Жолдошбаев

ГКНБ КР за уклонение от уплаты налогов и мошенничество задержан учредитель ОсОО "Беш-Сары" Камчыбек Жолдошбаев, сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что по указанию руководства администрация ОсОО "Беш-Сары" на протяжении многих лет ведет двойную бухгалтерию. При составлении договора аренды формально устанавливалась заниженная сумма, фактическая стоимость в разы превышала официально указанную. При этом, размер реальной цены являлся ощутимым для торговцев, а также стал основной причиной удорожания реализуемых товаров на рынке.

Также, бухгалтерия ОсОО "Беш-Сары" в налоговых отчетных документах искусственно занижала фактическую получаемую прибыль с арендаторов торговых мест, предоставляя недостоверные сведения налоговым органам.

Пример: Фактически арендатор платит администрации ОсОО "Беш Сары" за 1 торговую точку 16100 сомов, однако по договору отображается заниженная сумма – 9600 сомов, более того в отчетной документации для фискальных органов отображается другая сумма – 4800 сомов, т.е. занижение получаемой прибыли составляет около 280%.

Следует отметить, что второй экземпляр документа предпринимателям не выдавали и арендаторы, осуществившие благоустройство торговых точек за свой счет, не имели каких-либо документов, подтверждающих право аренды и условия. То есть, руководство ОсОО "Беш-Сары" могло в любой момент передать данную точку другому арендатору.

21 февраля 2024 года Ж.К. был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению иных фактов правонарушений.

ГКНБ КР напоминает о недопустимости нарушения налогового законодательства КР, создания различных незаконных препятствий и ненадлежащих условий для ведения предпринимательской деятельности, при выявлении которых будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством КР".