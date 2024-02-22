Погода
$ 89.47 - 89.70
€ 96.02 - 96.95

ГКНБ задержан владелец рынка "Беш-Сары" Камчыбек Жолдошбаев

129  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР за уклонение от уплаты налогов и мошенничество задержан учредитель ОсОО "Беш-Сары" Камчыбек Жолдошбаев, сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что по указанию руководства администрация ОсОО "Беш-Сары" на протяжении многих лет ведет двойную бухгалтерию. При составлении договора аренды формально устанавливалась заниженная сумма, фактическая стоимость в разы превышала официально указанную. При этом, размер реальной цены являлся ощутимым для торговцев, а также стал основной причиной удорожания реализуемых товаров на рынке.

Также, бухгалтерия ОсОО "Беш-Сары" в налоговых отчетных документах искусственно занижала фактическую получаемую прибыль с арендаторов торговых мест, предоставляя недостоверные сведения налоговым органам.

Пример: Фактически арендатор платит администрации ОсОО "Беш Сары" за 1 торговую точку 16100 сомов, однако по договору отображается заниженная сумма – 9600 сомов, более того в отчетной документации для фискальных органов отображается другая сумма – 4800 сомов, т.е. занижение получаемой прибыли составляет около 280%.

Следует отметить, что второй экземпляр документа предпринимателям не выдавали и арендаторы, осуществившие благоустройство торговых точек за свой счет, не имели каких-либо документов, подтверждающих право аренды и условия. То есть, руководство ОсОО "Беш-Сары" могло в любой момент передать данную точку другому арендатору.

21 февраля 2024 года Ж.К. был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению иных фактов правонарушений.

ГКНБ КР напоминает о недопустимости нарушения налогового законодательства КР, создания различных незаконных препятствий и ненадлежащих условий для ведения предпринимательской деятельности, при выявлении которых будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством КР".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435488
Теги:
ГКНБ, задержание, рынок, Камчыбек Жолдошбаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  