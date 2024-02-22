"В рамках адаптации к изменению климата - женщины как акторы перемен"

Одними из самых сложных и комплексных проблем современности являются экологические проблемы, среди которых изменение климата занимает особое место. Изменение климата, затрагивает практически все сферы нашей жизни, сказывается на уязвимых слоях населения, в том числе женщинах. О том, как связаны гендерные вопросы и изменение климата, рассказала Анна Кириленко, эксперт проекта ПРООН Центра регионалистики и развития, исполнительный директор Экологического движения БИОМ.

- Когда мы говорим об изменении климата и его последствиях, мы объединяем под этим термином многие процессы и явления, каждое из которых может быть рассмотрено отдельно. Изменение климата касается практически всех сфер жизнедеятельности человека – продовольствия, здоровья, чрезвычайных ситуаций, доступа к воде, гигиены и санитарии, доступа к энергоресурсам и т.д. Все это влияет на жизнь людей, мужчин и женщин, которые играют разные роли и выполняют разные функции, поэтому и изменение климата влияет на нас по-разному. Например, женщины больше времени посвящают заботе о детях и пожилых, и если недостаточно качественной воды или холодно в домах, домочадцы начинают больше болеть, что ложится дополнительным бременем, прежде всего, на женщин.

Напрямую связаны вопросы гендера и изменения климата и на уровне международной политики. Требования учитывать гендерные вопросы можно обнаружить практически во всех международных документах, регулирующих вопросы изменения климата. Гендерные аспекты интегрированы в Рамочную Конвенцию ООН об изменении климата, Парижское соглашение, Лимскую программу действий по гендеру. Последняя периодически пересматривается с учетом достижения различных индикаторов, включая внедрение гендерно-чувствительных технологических решений, сбор информации и опыта, гендерную статистику и т.д.

В Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг. женщины выделены как один из уязвимых слоев населения. Потому что в периоды, когда женщина несет на себе всю полноту репродуктивных функций, связанных с рождением детей и заботой о семье, любые чрезвычайные ситуации, прежде всего, сказываются именно на женщинах. Но женщины не только уязвимая группа, опыт женщин крайне важен для решения климатических проблем и вызовов. Программа подчеркивает, что женщины играют решающую роль в эффективном управлении рисками бедствий и необходимо принимать адекватные меры по расширению прав и возможностей женщин в деле проведения подготовительных мероприятий, а также по наращиванию их потенциала в отношении использования альтернативных источников средств к существованию в период после бедствий.

Наилучшим образом гендерные аспекты связаны с изменением климата в Пекинской декларации и Платформе действий (ПДД). Документы ставят перед государствами такие задачи, как расширение доступа женщин к образованию, медицине, производственным ресурсам, земле, профессиональной квалификации и т.д.

- Какие основные механизмы обеспечения гендерного равенства Кыргызстан может использовать при формировании национальных адаптационной и митигационной политик, исходя из своих международных обязательств?

- В рамках отчета "Гендерно чувствительная оценка политики и институтов в Кыргызской Республике в контексте адаптации к изменению климата", который был подготовлен Центром регионалистики и развития при поддержке ПРООН в ходе разработки Национального адаптационного плана, были проанализированы свыше 20 международных нормативных правовых актов в сферах, касающихся изменения климата, гендерного равенства и защиты прав человека. По итогам исследования выделено восемь универсальных механизмов, которые были идентифицированы в данных международных договорах. Почти 70% проанализированных международных документов содержали такой механизм, как информирование и доступ к знаниям. Большинство содержали второй выделенный механизм – участие в принятии решений.

Третий механизм – обеспечение равного доступа к природным ресурсам, в частности, земле, воде, продуктам питания. Четвертый – снижение рисков различных кризисов, в том числе работа по снижению рисков чрезвычайных ситуаций. Пятый механизм – это обеспечение социальной поддержки и защиты, включая выявление женщин с особыми потребностями (сельские женщины, женщины-мигрантки, женщины-беженки и др.).

Следующий механизм – сбор данных гендерно-дезагрегированной статистики. Нужно сказать, что в Кыргызстане с этим дела обстоят неплохо, ежегодно Национальный статистический комитет Кыргызской Республики выпускает специализированный выпуск "Женщины и мужчины Кыргызской Республики", в котором постоянно расширяет перечень показателей и индикаторов. При этом видна необходимость дальнейшего расширения перечня с учетом взаимосвязи между гендером и вопросами, связанными с окружающей средой и изменением климата.

Очень важные седьмой и восьмой механизмы – освоение новых технологий и доступ к финансовым ресурсам, рынкам и другим фискальным инструментам, соответственно. Эти механизмы определяют женщину не столько как уязвимого актора, сколько как актора развития. Необходимо особо обращать внимание на то, что новые технологии и доступ к финансовым ресурсам позволяют в принципе поменять положение и роль женщины в обществе и тем самым минимизировать имеющиеся на сегодняшний день риски.

- Насколько в стратегических документах Кыргызской Республики учтены гендерное равенство и адаптация к изменению климата? Насколько они соприкасаются?

- Из всего перечня национальных стратегических документов наиболее гендерно-чувствительными являются Национальная стратегия Кыргызской Республики по достижению гендерного равенства до 2030 года и Программа развития "зеленой" экономики в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы, которая сейчас будет обновляться. Именно в этих двух документах прослеживается взаимосвязь гендера и климата. Еще одним крайне важным документом нужно отметить ОНУВ – Определяемый на национальном уровне вклад Кыргызской Республики в Парижское соглашение, который был принят в 2021 году и в котором интегрированы вопросы гендера и климата.

При этом в рамках анализа мы увидели, что существует разрыв между национальными и секторальными, региональными документами. Если на уровне национального документа можно выявить взаимосвязи между гендером и климатом, то на уровне секторов и регионов эта взаимосвязь выявляется гораздо сложнее. Это говорит о том, что тематика изменения климата и адаптации к нему, а также гендерная тематика на уровне, скажем, местного самоуправления или отдельных ведомств, достаточно новая и требует дополнительных усилий для гармоничной интеграции в стратегические документы. Но задел в этом направлении сделан, и задел неплохой.

- Насколько механизмы достижения гендерного равенства учитываются по отраслям: сельское хозяйство, здравоохранение, управление рисками стихийных бедствий и в секторе биоразнообразие?

- В Кыргызстане есть опыт, когда после принятия первого ОНУВ в 2015 году, были разработаны первые секторальные адаптационные планы, в которых хоть и поверхностно были учтены гендерные вопросы. В настоящее время меры по интеграции гендера и климата учтены по всем секторам в Национальной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040 года.

В секторальных программах анализ показал, по учету в своей политике взаимосвязи гендера и управления адаптацией к изменению климата лидируют сектора чрезвычайных ситуаций и здравоохранения. Так, стратегия "Здоровый человек - процветающая страна" на период с 2019 по 2030 годы отражает важные аспекты адаптации к изменению климата с целью охраны здоровья населения и развития системы здравоохранения. Сектору сельского хозяйства еще только предстоит доработать стратегические документы с учетом гендера и вопросов изменения климата. Что касается биоразнообразия, то здесь были разработаны стратегические приоритеты сохранения биоразнообразия до 2023 года, и сейчас они также требуют обновления.

- Какие страновые документы являются гендерно-позитивными, а какие гендерно-безразличными?

- Гендерно-позитивными у нас являются Национальная стратегия развития Кыргызской Республики до 2040 года, Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года, План Кабинета министров Кыргызской Республики по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года и, конечно, самый главный документ - Национальная стратегия Кыргызской Республики по достижению гендерного равенства до 2030 года и план к ней. В этих документах содержатся практические задачи, меры и проекты, направленные на выравнивание гендерного дисбаланса и адаптации к изменению климата.

К гендерно-чувствительным документам можно отнести ОНУВ и Программу по "зеленой" экономике. А к гендерно нейтральным относятся, например, Приоритеты по сохранению биоразнообразия Кыргызской Республики и ряд других секторальных документов. В целом можно сказать, если мы рассматриваем комплексные программы развития, то в них учтены гендерные аспекты, и они будут гендерно позитивными или гендерно чувствительными. Во многом это результат партнерского взаимодействия общественных и государственных организаций.

- В настоящее время при поддержке ПРООН разрабатывается Национальный план адаптации к изменению климата. Что можно рекомендовать для повышения роли женщин в адаптации к изменению климата в Кыргызстане для включения в НАП?

- Думаю, здесь мы вновь должны вернуться к восьми универсальным механизмам, начиная с широкого информирования как женщин, так и мужчин в отношении изменения климата, разных ролей, того, как повседневные практики могут влиять на повышение или снижение нашей уязвимости и адаптационных способностей. Например, расходование воды в домохозяйствах, использование энергии и т.д.

Второй важный аспект – это равное участие мужчин и женщин в принятии климатически значимых решений, разработке политик. Голоса регионов, сельских общин, сельских женщин должны быть учтены на уровне национальных, региональных, секторальных стратегических документов. Ведь основная задача этих документов – улучшение качества жизни населения. При этом женщины должны рассматриваться не как уязвимая группа, а как акторы перемен, носители другого специфического опыта.

Конечно, должна быть учтена социальная поддержка таких групп, как мигранты, беженцы. Тем более что, по прогнозам Всемирного банка, в ближайшие годы усилится миграция, связанная с изменением климата. Должны быть разработаны механизмы финансовой поддержки и передачи технологий, особенно в домохозяйства, главами которых являются женщины. То есть, нам нужны позитивные практики, которые бы показывали, каким образом мужчины и женщины могут адаптироваться к изменению климата на уровне домохозяйств. Эти технологии должны быть доступными, как и финансовые ресурсы, например, кредитные линии для адаптации.

Автор: Айгуль Кубатова