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В Бишкеке с родителями, не прививающие своих детей, будут проводить беседы

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В Ленинском акимиате в целях снижения заболеваемости корью проведена встреча по организации и проведению разъяснительных работ с родителями, которые отказываются делать прививки своим детям против кори. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

На встречу приглашены представители МТУ, ЦСМ, железнодорожной больницы, а также директора школ района.

С начала 2024 года по Ленинскому району заболевших корью составляет 481 человек.

Справка: согласно национальному календарю профилактических прививок Кыргызской Республики, прививка против кори, эпидемиологического паротита и краснухи в плановом порядке проводится двукратно:

- 1-ая прививка в возрасте 1 год;

- 2-ая прививка в возрасте 6 лет.

Уважаемые горожане берегите себя и своих детей!


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URL: https://www.vb.kg/435513
Теги:
корь, Бишкек
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