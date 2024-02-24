Мы должны учиться на опыте погранвойск на границе с Афганистаном, - эксперт

Эксперт по вопросам региональной безопасности, ветеран силовых структур, полковник Нурлан Досалиев рассказал vb.kg о роли и месте пограничных войск в период войны в Афганистане, и о том опыте, который важно анализировать и применять в Вооруженных Силах и погранвойсках Кыргызстана.

По словам эксперта, ни одна страна Центральной Азии не дотягивает до уровня Погранвойск КГБ СССР.

"А ведь прошло 30 лет, а значит есть серьезный повод анализировать, думать, учиться на опыте большой страны, в частности, на опыте погранвойск на границе с Афганистаном. Причем, почему-то никто не анализирует афганский опыт погранвойск в Центральной Азии, а это надо делать. Ситуация в регионе не такая простая, надо быть ко всему готовыми",- рассказал Досалиев.