Опасный тренд на религиозный радикализм в Центральной Азии задает Запад

Тренд на радикальный исламизм сегодня отмечен во всех странах Центральной Азии, включая Кыргызстан. Главной целью этого религиозного течения является свержение светских правительств и создание единого исламского тоталитарного государства, базирующегося на основах шариата.

Одним из признаков того, что в нашей стране набирают силу радикальные исламисты, является то, что в республике стали все чаще звучать голоса их приверженцев, призывающих не только не праздновать светские праздники, вроде Нового года, самим, но и не давать это делать другим.

В конце декабря прошлого года радикалы даже попытались сделать целями террористических актов общественную елку и церковь. Тогда в Джалал-Абаде сотрудники ГКНБ задержали двух несовершеннолетних членов международной террористической организации "Исламское Государство - Вилаят Хорасан". По данным чекистов, 16-летних подростков завербовали в организацию через интернет.

"По указанию зарубежных эмиссаров, они планировали заложить самодельное взрывное устройство у главной елки на центральной площади Джалал-Абада и организовать теракт и вооруженное нападение на Храм Успения Пресвятой Богородицы", - сообщили в ГКНБ.

В ходе осмотра изъятых мобильных устройств обнаружены неопровержимые доказательства подготовки террористической акции, переписки с эмиссарами, план действий и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, видеозаписи с клятвой на верность ("баят") лидеру МТО "Исламское Государство - Вилаят Хорасан". По факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 252 (акт терроризма) УК КР. Задержанные водворены в СИЗО № 53 для несовершеннолетних.

Эта ситуация показывает, что проникновение радикального исламизма в республике достаточно глубоко. Причем, вполне естественно, что обработке радикалистов в первую очередь подвергаются молодые люди, почти дети. И это страшно.

Сегодня в нашей стране действует почти 4 тысячи религиозных организаций, более 85% из них относятся к мусульманской конфессии. Духовное управление мусульман Кыргызстана (муфтият) координирует и контролирует мусульманские религиозно-образовательные учреждения и джамааты. Однако далеко не все из них согласовывают свою деятельность с ДУМК. Так, только в период с 2003 по 2017 год судами разных инстанций республики были признаны экстремистскими и террористическими 21 организация, две из них – "Жайшуль-Махди" и "Якын Инкар" зародились и сформировались в самом Кыргызстане.

Между тем, в республике идет непрестанная борьба с радикальным исламизмом. И опять же, масштабы задержаний и разоблачений, проводимых ГКНБ, подтверждают тот факт, что проблема для нашей страны крайне серьезная. И состоит она, в том числе, в том, что радикальные идеи сегодня широко распространяются в информационном пространстве, в социальных сетях, где радикалисты активно привлекают сторонников.

Для борьбы с радикальным исламизмом наша страна принимает целый комплекс мер. Это повышение осведомленности, идеологическая работа в информационном пространстве. Но нужно делать еще больше - помогать людям повышать устойчивость к подобным религиозным идеям, создавать альтернативную повестку.

Власти страны действительно работают в этом направлении. Был принят ряд законов, контролирующих религиозную деятельность в стране и направленных на укрепление светского общества. Однако даже эта работа показала, насколько высоки риски, связанные с распространением радикальных исламистских идей в Кыргызстане.

В феврале 2023 года в Кыргызстане был принят закон "О противодействии экстремистской деятельности". И его обсуждение показало, что даже в нашем парламенте есть сторонники радикальной исламистской организации "Таблиг Джамаат", официально запрещенной и признанной экстремистской в России, Таджикистане, Узбекистане и Казахстане.

По некоторым данным, "Таблиг Джамаат" создает в Кыргызстане террористическое подполье, стягивая к южным рубежам страны и других государств региона группировки боевиков. И это опасно еще и потому, что такие группировки или силы могут стать (если уже не стали) политическим инструментом в руках внешних кукловодов, желающих раскачать ситуацию в стране, уничтожить действующий режим. На сегодня это наиболее выгодно Западу, который предпринимает все силы для того, чтобы сократить влияние России в регионе и разрушить традиционные связи стран Центральной Азии со своим стратегическим союзником.

И да, на словах западные политики осуждают радикальный исламизм, зато на деле они занимаются его финансированием и поддержкой. Так, "Талибан" появился в 80-годы прошлого столетия. Подготовкой талибов для диверсий и дестабилизации Кашмира (Индия) занималась пакистанская военная разведка вместе с ЦРУ и МИ6. Но когда советские войска вошли в Афганистан, то "Талибан" переквалифицировали с индийского направления на афганское и антисоветское. Так что, фактически нынешнее руководство Афганистана - это выходцы из той, старой школы "Талибан".

Кстати, на счету западников есть и другие радикальные исламские группировки. Так "Таблиг Джамаат" создали еще в 40-х годах британцы - позже они всячески поддерживали организацию финансово, чтобы не зачахла. Американцы в 80-х запустили такой религиозный проект, как "Аль-Каида" - так они хотели противостоять СССР.

Сегодня, кстати, США активно используют заложенные в нашем регионе "мины" радикального религиозного экстремизма. Мало того, что, сбежав из Афганистана, американцы оставили талибам целый арсенал, так теперь Госдеп через USAID финансирует строительство канала Куш-Тепа на севере Афганистана, что приведет к водным проблемам и дестабилизации во всех близлежащих странах региона, включая Кыргызстан. На это выделено $600 млн.

Учитывая все это, становится понятно, что объекты для подрыва в Джалал-Абаде, который пытались совершить обманутые внешними эмиссарами подростки, были выбраны не случайно. Новогодняя елка - символ светского праздника посеяла бы семена раздора между кыргызстанцами всех национальностей - между теми, кто хочет новогоднего волшебства в своей жизни и теми, кому это не нужно. Взрыв в церкви стал бы причиной межнационального раскола, к чему, собственно, также стремятся западники, активно качающие в регионе русофобские темы.

"Фактически ежегодно в республике эта тема поднимается на различных экспертных площадках, в том числе и у нас в центре "Ой Ордо". И выводы экспертов неутешительны, потому что Кыргызстан, как и центральноазиатский регион, находится под пристальным вниманием различных радикальных религиозных группировок, террористического характера, которые не оставляют идею построить здесь исламский халифат и создать второй Афганистан", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

Он напомнил, что Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии в 1999 году, когда боевики Исламского движения Узбекистана прорвались на нашу территорию и вступили в боевые действия с нашими вооруженными силами.

"Это был такой первый публичный акт. Но за эти годы появились другие организации, в частности, ИГИЛ и чья деятельность в Афганистане носит системный характер, потому что там находятся лагеря боевиков. И афганская повестка, она достаточно актуальна для Кыргызстана. Тем более, вот буквально недавно состоялось заседание представителей Совета безопасности стран Центральной Азии, России, Китая, Индии, где фактор угроз со стороны нашего беспокойного соседа оценивается достаточно высоко", - отмечает эксперт.

По его словам, сами по себе радикальные группировки без финансовой подпитки извне без центров их управления вряд ли могут претендовать на что-то серьезное.

"Они выступают в роли спящих ячеек. Но, безусловно, есть внешние силы, которые заинтересованы в том, чтобы в Центральной Азии создать вторую модель Афганистана. Главная цель - ликвидировать светский характер наших государств в Центральной Азии. Это первое. Второе это попытка, конечно, как можно больше завербовать своих сторонников. В свое время события в Сирии это доказали, когда вербовали не только мужчин из КР, но и вербовали в лагеря боевиков целые семьи. Это, конечно, был удар по институту семьи, потому что, как известно, семья является одним из фундаментов государства", - говорит Шестаков.

Он считает, что у экстремистов и террористов, которых мы зачастую иногда воспринимаем, как таких недалеких бородачей и чья задача воевать и сражаться, есть очень точный идеологический расчет.

"Все ведущие [экстремистские] группировки находят активных пользователей соцсетей и пытаются промыть мозги, прежде всего, нашей молодежи еще за счет социальных сетей. То есть вызовы достаточно большие, крупные. Поэтому что может сделать государство? Государство может, конечно, заниматься профилактической деятельностью, пресекать эти деструктивные силы. Но надо сказать, что за последнее время ГКНБ повышенное внимание уделяет этой теме. Мы видим рейды, которые проводятся по различным религиозным местам, проверяются, в том числе и мечети. Это и есть меры предупреждения. Ну и, безусловно, межгосударственное сотрудничество мы, Кыргызстан, активно участвует в таких организациях, как ОДКБ, Шанхайская организация сотрудничества, которые, на системном уровне занимается, с одной стороны, мониторингом вот этих всех явлений, а с другой стороны, по возможности их пресекает", - резюмирует Игорь Шестаков.

США и их сателлиты, очевидно, без всяких сомнений готовы применить имеющиеся у них инструменты для радикализации нашего общества, как они сделали это на Украине, сначала превратив ее в националистическое, практически нацистское государство, а затем приведя к геополитической катастрофе.

Наш регион может быть подвержен такому кризису, но уже около южных границ России. И поскольку националистические настроения в нашем обществе достаточно слабы, то именно религиозный фактор может быть использован для создания нестабильности. В таком раскладе светский режим Садыра Жапарова, проводимая им политика сближения и сотрудничества с Россией – это основное препятствие на пути планов по раскачке ситуации и дестабилизации со стороны Запада.

В то время, как Запад при помощи религиозного экстремизма надеется отстранить от власти неугодный светский режим в Кыргызстане и добиться победы в своей геополитической игре против России и Китая, Россия и ОДКБ остаются главными гарантами безопасности республики от любых внутренних и внешних угроз. Нашей стране нельзя уступать Западу и предавать Россию – в таком случае страна окажется беззащитной перед лицом международного терроризма. Запад при этом даже не подумает защитить страну в случае реальной опасности.