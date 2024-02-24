В Джалал-Абаде военные поздравили с праздником ветерана ВОВ Сафина Гаффана

В войсковой части 704 ВВ МВД Джалал-Абада 23 февраля прошло мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

В рамках торжественного мероприятия были вручены грамоты, дипломы, медали и присвоены внеочередные звания. По окончанию мероприятия состоялся торжественный обед.

Также руководство и духовой оркестр войсковой части 704 ВВ МВД проехали поздравить участника ВОВ Сафина Гаффана Вильдановича. При поздравлении присутствовал и руководитель Ассоциации Славянской Диаспоры по Джалал-Абадской области Виктор Малюженко.

"От членов АСД по Джалал-Абадской области выражаем всем защитникам благодарность за мужество и силу духа, за то, что на вас всегда можно положиться! Искренне желаем всем защитникам Отечества успехов в нелегкой службе, здоровья и духовной крепости, а всем жителям города и районов семейного счастья, благополучия и мирного неба над головой!", - сказал он.