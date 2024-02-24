США объявили о новом пакете санкций в отношении России

Соединенные Штаты объявили о новом пакете санкций в отношении России, приуроченном ко второй годовщине начала войны в Украине и гибели в российской колонии Алексея Навального, пишет Би-би-си.

Как подчеркнул ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, санкции, принимаемые в партнерстве с другими странами, будут направлены против российского военно-промышленного комплекса и компаний в третьих странах, которые облегчают доступ России к необходимым ей товарам.

Одновременно 13-й пакет санкций в отношении России утвердил и Евросоюз.

"Совет принял сегодня - в связи со второй годовщиной начала полномасштабного вторжения России в Украину - 13-й пакет ограничительных мер против режима Путина, тех, кто несет ответственность за продолжение его незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны, и тех, кто его поддерживает", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Санкции в отношении 106 физических и 88 юридических лиц коснутся представителей судебной власти, политиков и людей, ответственных за незаконную депортацию украинских детей.

Новые санкции введены на фоне давления, которое США и их союзники продолжают оказывать на Россию, несмотря на сомнения относительно того, одобрит ли Конгресс дополнительную военную помощь Киеву.

Администрация президента Джо Байдена исчерпала ранее утвержденные средства для Украины, и запрос на дополнительное финансирование пока не утверждается в Палате представителей, контролируемой республиканцами.

При этом, как утверждают некоторые эксперты, даже этих новых санкций, скорее всего, будет недостаточно, чтобы остановить милитаристские устремления Москвы.

Хотя по оценкам Минфина США российская экономика под санкциями в 2022 году сократилась на 2,1%, она по-прежнему демонстрирует лучшие, чем предполагалось, показатели.

Комментируя новые санкции, президент США Джо Байден подчеркнул, что сегодня, через два года после начала российской военной агрессии в Украине, еще более очевидно то, что было понятно с самого первого дня войны: Путин сильно просчитался, рассчитывая на то, что сможет сломать волю и решимость свободных людей и поколебать основы безопасности в Европе и за ее пределами.

Народ Америки и люди во всем мире понимают, что ставки очень высоки, и если Путин не заплатит за причиненные им в Украине смерть и разрушения, он не остановится, утверждает Байден.

"Сегодня я объявляю более 500 новых санкций против России за ее продолжающуюся войну с целью завоевания Украины и за смерть Алексея Навального. […] Эти санкции касаются лиц, связанных с заключением Навального, а также российского финансового сектора, оборонной промышленности, сети закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на многих континентах. Они (санкции) заставят Путина заплатить еще более высокую цену за его внешнюю агрессию и репрессии у себя на родине", - пишет президент США на сайте Белого дома.

"Мы также вводим новые экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих закулисную поддержку российской военной машине, - подчеркивает Байден. - Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению доходов России от продажи энергоносителей. И я поручил моей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире".

Способ найти сложный компромисс

Ольга Шамина, редактор отдела экономики русской службы Би-би-си

Американские власти обещали, что этот пакет будет особенно жестким. Но как раз это и вызывает у многих скепсис.

Кажется, что санкции, которыми буквально обложили российскую экономику, пока оказываются малоэффективными. Идею о неэффективности санкций часто тиражируют российские пропагандистские СМИ - об этом любит рассуждать в своих выступлениях и российский президент Владимир Путин.

Но низкую эффективность санкций подтверждают и независимые экономисты - тем более, что российская экономика, которую буквально подсадили на допинг больших государственных расходов, быстро растет.

Причин неэффективности несколько. Во-первых, российские власти все время находят новые способы обойти санкции. Они выстраивают сложные цепочки поставок через множество посредников в разных странах и таким образом получают нужные для ведения войны товары.

Российские власти создали теневой флот из танкеров, которые перевозят нефть в обход потолка цен на нефть. Это обеспечивает стабильный приток денег в экономику, а они как раз и служат тем самым допингом. Во-вторых, санкции в их нынешнем виде все еще недостаточно жесткие, как говорят экономисты.

Очевидный, но сложный политический способ повысить эффективность санкций - это вводить их против партнеров России в других странах. Россия не может просто так продавать нефть: ее должен кто-то покупать, а банки для этого должны проводить платежи. Товары двойного назначения не могут просто так попадать в Россию: в этих цепочках участвуют компании из других стран, например, Турции, Китая или Казахстана, и банки из этих же стран.

Вводить санкции против посредников, особенно Китая, - это сложное политическое решение. Вряд ли местные правительства будут рады появлению такого риска для своих компаний. Но судя по всему, США и ЕС достаточно жестко идут по этому пути. В последних санкционных списках все чаще появляются иностранцы, включая европейцев.

В этот раз в американских списках, например, есть сербы и немцы, а также компании, зарегистрированные, например, на Кипре, в Китае, Дубае или даже в Германии. И это происходит на фоне давления со стороны властей США на банки Турции и Китая - им тоже грозят вторичные санкции за переводы денег в Россию. И эти переводы они заморозили.

В пресс-релизе американских властей есть такое описание российской экономики: перегретая военная экономика продолжает "каннибализировать" промышленность, не связанную с обороной, за счет будущих экономических перспектив. Кажется, что это очень точное определение того, что происходит в российской экономике.

А еще это определение дает властям США расширять санкции на гражданские сектора экономики, которые действительно часто служат и военной промышленности (хотя масштабы тут до конца не ясны). Теперь в санкционных списках появились 3d-принтеры и сложное промышленное оборудование - не ясно, подорвет ли это военную промышленность, но перспектив роста российской экономики станет еще меньше.

Новые санкции выглядят как способ найти сложный компромисс - подорвать способность России вести войну, одновременно не сильно испортить отношения с третьими странами, которые продолжают сотрудничать с Россией, и не спровоцировать жесткий кризис в мировой экономике.

Пока кажется, что одновременно достичь всех этих целей все же невозможно, но России явно понадобится перестраивать заново часть цепочек поставок, а это тоже стоит времени и денег.

Кто и какие предприятия попали в 13-й санкционный список Евросоюза:

Всего под санкции Евросоюза (13-й пакет) попали 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе:

Губернаторы Тульской области (Алексей Дюмин), ХМАО (Наталья Комарова), Пензенской области (Олег Мельниченко), Рязанской области (Павел Малков), Белгородской области (Вячеслав Гладков)

"Председатель народного совета" непризнанной ДНР Артем Жога

Глава белорусского Красного креста Дмитрий Шевцов

Начальник центра беспилотной авиации Минобороны РФ Александр Федорко

Главы предприятий "Авиатек", ВНИИРТ, "МГ-Флот", "Софрахт" и Ульяновского механического завода

Климовский патронный завод

Организация детей и молодежи "Движение Первых"

Люди и организации, попавшие в санкционные списки министерства финансов США:

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело собственные санкции в отношении почти 300 юридических и физических лиц, что, вкупе с санкциями Госдепартамента, стало самой масштабной акцией с начала войны в Украине и ответом на нарушения международного права и внутренние репрессии в России.

Как говорится в заявлении Минфина США, главная цель этих санкций - помешать России получать прибыль, необходимую для продолжения войны, и не позволить Кремлю построить полноценную военную экономику.

Так, под новые санкции попали:

Национальная Система Платежных Карт (НСПК) "Мир"

Десятки предприятий Особой экономической зоны "Алабуга" и их руководители

Заводы по производству танков, подводных лодок, ракет, бомб и других боеприпасов по всей стране

Предприятия по производству трехмерных сканеров и принтеров

Десятки машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий

Заводы по производству смазочных материалов, жидкостей охлаждения и промышленной химии

Исследовательские институты и предприятия по производству полупроводников и электроники

Предприятия по производству оптических и навигационных приборов и многие другие