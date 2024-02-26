Посол Лятиф Гандилов: Народ Азербайджана никогда не забудет боль Ходжалы!

Сегодня азербайджанский народ отмечает 32-ю годовщину Ходжалинского геноцида. Первого марта 1994 года общенациональный лидер Азербайджанской Республики Гейдар Алиев издал специальный указ. Постановлением парламента Азербайджана 26 февраля объявлено Днем Ходжалинского геноцида и национального траура.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Кыргызстане Лятиф Гандилов поделился публикацией с vb.kg в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

- Боль в сердцах свидетелей тех событий и всего народа не утихнет никогда. В этот день по традиции в Азербайджане проходит всенародное шествие. Тысячи людей приходят к мемориальному комплексу "Крик матери" в Баку, чтобы почтить память жертв трагедии.

Это событие стало самой кровавой страницей армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, начавшегося в 1988 году с необоснованных требований армянских сепаратистов, которые были поддержаны центральными властями бывшего СССР. В этот день армянские вооруженные формирования вторглись в город Ходжалы и с особой жестокостью учинили расправу над мирным населением. До оккупации численность Ходжалы составляла 12 тысяч человек, из них 5 тысяч - это вынужденные переселенцы, изгнанные из Армении в 1988 году. После блокады города со стороны армянских вооруженных сил в городе оставалось 3-3.500 тысячи человек.

Штурму города предшествовал массированный артиллерийский обстрел из орудий и тяжелой военной техники. Почти 3500 человек вынуждены были покинуть свои дома. К сожалению, спастись удалось не всем. Первые подсчеты результатов вооружённого нападения оказались трагическими: убиты 613 человек, в том числе дети, женщины и старики, 150 пропали без вести, 8 семей уничтожены полностью, 487 человек стали инвалидами, 1275 - взяты в заложники, 25 детей остались сиротами, ещё 132 - потеряли одного родителя. Если принять во внимание, что150 человек до сих пор считаются пропавшими, 1275 - взятыми в заложники и от них тоже нет никаких вестей, они не вернулись назад, а 487 человек, став инвалидами, после этих событий погибли, то фактически общая численность жертв составила более 2500 человек. (Кстати, до сих пор неизвестна судьба 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время Карабахской войны).

Действия армян и их сообщников, участвовавших в трагедии Ходжалы, являются грубым нарушением прав человека, циничным игнорированием международного права, Женевской конвенции, Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Декларации прав ребёнка, Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов и других актов международного права.

От осознания того, что это были мирные, беззащитные люди, которых пришли специально убить, как верно сказал чудом выживший ходжалинец, разрывается душа. Страшно то, что никто до сих пор не ответил за эту кровавую трагедию. В течение последних нескольких лет международное сообщество проделало некоторые шаги для признания геноцида в Ходжалы. На сегодняшний день законодательные органы 17 стран, а также 24 штата Америки приняли акты о признании преступлений, совершенных против азербайджанского населения. Организация Исламского Сотрудничества (ОИС) приняла резолюцию, признающую Ходжалинскую резню геноцидом.

Организация по наблюдению за соблюдением прав человека (Human Rights Watch) квалифицирует произошедшее как "массовое убийство". Генеральная Ассамблея ООН в 1993 году осудила Армению, а также потребовала от неё покинуть территории Азербайджана в соответствии с резолюцией 822 Совета Безопасности ООН. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы подписали декларацию, в которой отмечается, что "армяне вырезали все население Ходжалы". А Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе потребовала уважения территориальной целостности Азербайджана. Европейский суд по правам человека в своем решении от 22 апреля 2010 года приравнял события в Ходжалы к "военным преступлениям и к преступлениям против человечества". Однако, к сожалению, ничто не вынудило Армению исполнить эти требования, т.к. слова не были подкреплены никакими мерами со стороны международных организаций и сообществом в целом.

В те дни о вооруженном нападении, бесчеловечности и жестокости, с которой армянские каратели расправились с беззащитным населением, рассказали ведущие мировые СМИ -"Нью-Йорк Таймс", "Файнэншл таймс" (Лондон), "Известия" (Москва), "Ле монд", журнал "Валер актюэль" (Париж). Журналист английской телекомпании "Франт ман ньюс" Р. Патрик, побывав на месте трагедии, сказал: "Злодеяние в Ходжалы ничем нельзя оправдать в глазах мировой общественности".

Имеются факты, подтверждающие непосредственное участие одного из основных идеологов "Великой Армении" Зори Балаяна в Ходжалинском геноциде. В своём произведении "Оживление нашего духа", изданном в 1996 году, он оправдал Ходжалинский геноцид, отметив, что каждый армянин должен гордиться этим поступком. А бывший президент Армении Серж Саргсян восторженно сказал британскому журналисту: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло…" (Томас де Ваал, "Чёрный сад", ВВС). И при всем этом даже сейчас находятся представители якобы цивилизованного мира, защищающие и оправдывающие действия армянских сепаратистов. Где же их человеческая справедливость?

Фондом Гейдара Алиева во многих городах мира, офисах международных организаций и, в частности, в штаб-квартире ООН отделения в Женеве проводятся ежегодные акции "Справедливость для Ходжалы".

Жители Ходжалы более 30 лет тщетно ждали решения Нагорно-Карабахского конфликта и исполнения 4-х резолюций Совета безопасности ООН. После очередной провокации с армянской стороны азербайджанский народ в течение 44-х дневной Отечественной войны освободил оккупированные территории, а 19-20 сентября 2023 года в течение однодневной антитеррористической операции освободил и Ходжалы от армянских вооруженных сил. Освобождение азербайджанских территорий сделало мир непосредственным свидетелем проявленного геноцида по отношению к азербайджанскому народу. Результатом его стали разрушенные до основания города, святыни, места массового захоронения мирных людей.

Возникает вопрос, как в конце 20 века человечество, которое пережило такие трагедии, как Холокост, Хатынь, Бабий Яр, смогло допустить повторение геноцида в Ходжалы? Ответ прост - это двойные стандарты, безразличие к беде азербайджанского народа. Нежелание оказывать давление на Армению и умалчивание истины способствовали тому, что случилось, и тому, что сейчас происходит.

В дни 32-ой годовщины Ходжалинских событий азербайджанский народ ещё раз с надеждой и верой обращается к международным организациям, народам мира и государствам и призывает защитить правду и справедливость, осудить данное чудовищное преступление и привлечь к ответственности организаторов, виновников и исполнителей, а они известны всем. До сих пор никто из них не ответил за эти кровавые трагедии. Мы уверены, что они рано или поздно предстанут перед судом справедливости. В данный момент исполнители той трагедии - бывшие президенты сепаратистского режима - А.Гукасян, Б.Саакян, А. Арутюнян, бывший "министр иностранных дел" Д.Бабаян, "председатель парламента" Д.Ишханян, генералы Л.Мнацаканян, Д.Манукян уже находятся в Баку под следствием. Не хватает только бывших президентов Армении Р.Кочаряна и С.Саргсяна, участие которых в Ходжалинских событиях доказано свидетельскими показаниями.

Все, кто так или иначе причастен к этому, несут ответственность не только перед лицом своей совести, они ответят за все перед судом истории. Азербайджанский народ настроен решительно, т.к. последние события красноречиво говорят, что если этого не сделать, то в будущем убийцы превратятся в ангелов.

Азербайджанский народ в течение трех лет после окончания 44-х дневной войны 2020 года неоднократно предлагал заключить мирный договор с Арменией и вывести свои войска с территории Азербайджана по заявлению от 10 ноября 2020 года. Но армянские силы продолжали пребывать на территории Азербайджана, продолжали ротацию военных, продолжали минировать азербайджанские территории. По этой причине 19-20 сентября 2023 года Азербайджан был вынужден провести однодневную антитеррористическую операцию, чтобы освободить территорию от армянских вооружённых сил.

Мировое сообщество 30 лет спокойно следило за незаконными действиями армянских сепаратистов, тем самым поощряло их, предлагая сторонам договориться, как будто не замечая масштабов трагедии. Для них не существовало принципа агрессора и пострадавшего, уравнивались обе стороны, вместо того чтобы требовать и заставлять армянскую сторону уважать принципы и нормы международного права. В итоге Азербайджан вынужден был обеспечить своими силами соблюдение требований международного права.

Впервые в этом году азербайджанский народ отмечает эту кровавую дату непосредственно на месте геноцида, осуществлённого Арменией. Первые же раскопки в Ходжалинском районе вокруг Аскеранской крепости обнаружили места массового захоронения, и таких мест немало. Массовые захоронения также обнаружены во всех местах на ранее оккупированных территориях Карабахского района. Так, 21 февраля в городе Ходжалы при проведении земляных работ было обнаружено очередное место массового захоронения. Человеческие останки, первоначально найденные в ходе раскопок, которые все еще продолжаются в этом районе, в основном принадлежат женщинам и детям. То, что их руки были связаны и их убили с применением пыток, свидетельствует о политике ненависти и геноцида армянских сепаратистов против азербайджанцев, о преступлениях, совершенных ими против человечества.

Ходжалы и события, произошедшие в Карабахском регионе, – это исторический урок, забывать о котором нельзя. Наш долг успокоить дух погибших в результате этих событий. Но мир, которому нет альтернативы, в любом случае является конечной целью. Азербайджанский народ настроен на прочный, долгосрочный мир. Он хочет, чтобы земля успокоилась от слез, чтобы сады расцвели и земля, которая сегодня взрывается от мин, принесла урожай доброты и любви.

Лятиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике.