Постарайтесь не принимать решений сгоряча. Гороскоп с 26 февраля по 3 марта

Вот и подходит к завершению календарная зима, уступая место календарной весне. Но, зима завершится не так просто. В начале недели возможны эмоциональные перепады, которые способны спровоцировать конфликты. Завышенные ожидания могут привести к просчётам, особенно финансовым. Следует обратить внимание на здоровье. Возможны перепады давления. Могут беспокоить ноги. Вторая половина недели размеренная и созидательная. Убывающая Луна благоприятствует завершению дел. А наступление календарной весны ознаменуется возможностью наладить личную жизнь благодаря развлекательным поездкам и программе досуга.

Овен – проявляйте больше инициативы, когда речь идёт об обсуждении совместных проектов, а также предстоящих в скором времени корпоративах. Настояв на своём, вы сумеете укрепить свои позиции на работе. а также обратите на себя внимание человека, расположение которого вы добиваетесь. Наступает время весенней романтики и важно его не упустить. Финансовые поступления возможны, но тратьте их по велению своего сердца, без оглядки не чужие советы и рекомендации.

Телец – руководство, влиятельные люди, посещение различных инстанций может раздражать, но не спешите споить и конфликтовать. Без лишней суеты вы сумеете всё урегулировать, в том числе и благодаря стечению обстоятельств, подсказкам собственной интуиции. Удастся справиться с недугами, восстановить здоровье. Друзья и сослуживцы не дадут скучать, включая вас в различные проекты, утраивая совместные вечеринки.

Близнецы – доверяйте фактам, а не досужим сплетням. Увлёкшись беседой с любителями обсудить чужие секреты и перемыть косточки, вы и сами станете частью этих интриг. Н фоне эмоционального переутомления может ухудшиться самочувствие. Пересмотрев свой круг общения в пользу тех, у кого есть цели в карьере и желание увлекательно провести досуг, вы внесёте в свою жизнь весенние нотки. Поддержка возможна и со стороны влиятельных людей, руководства. Не тяните с оформлением документов.

Рак – в начале недели знакомые и деловые партнёры создадут ажиотаж, подталкивая вас к непродуманным инвестициям и покупкам. Справившись с эмоциями, вы продолжите выстраивать свою стратегию развития, которая принесёт заметные положительные результаты в ближайшее время. Удачно сложатся дальние поездки, как деловые так и развлекательные. А встреча с влиятельными людьми, посещение различных инстанций позволит решить финансовые вопросы.

Лев – постарайтесь не принимать решений сгоряча в первые дни недели. Вас могут сбить столку заявления как домочадцев, так и руководства, что и станет причиной неоправданных шагов и решений. Уже в середине недели ваши решения будут продуманными и взвешенными, благодаря чему удастся увеличить доходы, получить документы. И готовьтесь к романтическим путешествиям и свиданиям. Вместе с приходом календарной весы и вашей жизни наступит пора романтики.

Дева – неделя может начаться с капризов знакомых и родственников. Они попытаются настоять на своём, пренебрегая вашими интересами. Справившись с их попытками манипуляции, отдохнув и восполнив силы, вы будете готовы уже с середины недели к реализации новых проектов и планов. Предстоят полезные поездки, деловые и дружеские встречи. Появится возможность уладить финансовые вопросы и пополнить казну, что будет крайне полезно в преддверии праздника.

Весы – возникшие в первые дни недели идеи затратны. Вместо удовольствия иди доходов они могут привести к убыткам. Амурные знакомства окажутся ветреными. Уже с середины недели появится возможность пополнить казну, благодаря дополнительной работе. Будет преодолён и кризис в общении, благодаря чему начало календарной весны ознаменуется вечеринками и свиданиями. Знакомства в выходные дни могут положить начало серьёзным отношениям.

Скорпион – в начале недели домочадцы ещё попытаются взять реванш в спорах, но не поддавшись на эмоциональное давление, вы сохраните мир в доме и сможете уже с середины недели приступить к реализации своих планов. Во второй половине недели продуктивно пройдут деловые встречи, успешно сложатся презентации, а вечеринки и свидания придадут импульс отношениям.

Стрелец –не спешите в начале недели с выводами столкнувшись с резкостью в словах и действиях как со стороны близких людей, так и знакомых. Возможно у них плохое настроение и, если не заострять на этом внимания, они сами извинятся за свои поступки. С середины недели прибавится работы, в том числе домашней, которую важно решить в кратчайшие сроки, поскольку уже с наступлением календарной весны в вашу жизнь ворвутся романтика и вдохновение. Станет больше поездки, свиданий и будет не до работы.

Козерог – навязчивые желания в начале недели могут подталкивать к покупкам и прочим тратам, о которых в последствие придётся пожалеть. Сосредоточьте своё внимание на деловых переговорах, учёбе и поездках. Обмен информацией будет полезен для сотрудничества, а полученные знания сыграют важную роль в жизни. За покупками лучше отправляться в конце недели. Самое время обновить гардероб к наступившей календарной весне.

Водолей – в самом начале недели вас попытаются втянуть в споры, как домочадцы, так и коллеги на работе. Ваше мнение пока не готовы услышать, а потому не спешите с ответами на выпады в ваш адрес. Уже в конце недели жизнь всё расставит по своим местам. Вас начнут ценить, к вашим словам прислушиваться. Во второй половине недели ещё возможны незапланированные финансовые поступления, которые помогут совершить удачные покупки, а возможно и сделки с недвижимостью.

Рыбы – в начале недели ещё возможны недомогание, тревожность и сложности в общении. В середине недели многое поменяется в лучшую сторону. Самочувствие улучшится, состоятся поездки, которые поднимут настроение от полученных впечатлений, а также положительно отразятся на делах. Возможны полезные деловые встречи, дружеские посиделки и свиданий. Можно рассчитывать на приятные подарки и финансовые поступления.

Астролог Андрей Рязанцев