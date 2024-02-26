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ГКНБ: Задержаны организаторы, привлекавшие моделей для интим - услуг

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На территории село Интернациональное Ысык-Атинского района Чуйской области задержаны администраторы чатов мессенджеров "Whatsapp" и "Telegram", которые организовывали оказание интим и эскорт услуг. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в групповые чаты были вовлечены порядка 15 девушек модельной внешности от 18 до 25 лет, популярные в социальных сетях "Инстаграмм и "Тик Ток" и участницы конкурсов красоты, оказывающие интим услуги за денежное вознаграждение от 300 до 5000 долларов. Указанные лица организовывали выезды девушек в соседние республики для предоставления интим-услуг в г.Алма-Ата (РК), Дубай (ОАЭ) и Анкара, Стамбул (Турция).

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий были задержаны граждане КР А.О.В. и Р.О.Ю., которые в порядке ст.96 УПК КР водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В ходе проведения ряда следственно-оперативных мероприятий в отелях Бишкека были задержаны эскорт-работницы Б.С.В., Ю.М.И., с клиентами У.Ш.И. и Ю.И.В., с которыми были проведены профилактические мероприятия.

В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по установлению других организаторов, а также должностных лиц, занимающихся покровительством незаконной деятельности по предоставлению интим-услуг.


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URL: https://www.vb.kg/435538
Теги:
ГКНБ, задержание, проституция, Чуйская область, Бишкек
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