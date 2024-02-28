Кирилл Хомяков о вызовах, перспективах и инновациях в Binance

Глобальные события и их воздействие на криптовалютные рынки. Вызовы и перспективы, которые стоят перед индустрией криптовалют в ближайшем будущем. Как будут изменяться цены на цифровые валюты и какие факторы могут повлиять на этот процесс. Что изменил в Binance искусственный интеллект и как инновационные технологии влияют на криптовалютную индустрию в целом. Обо всем этом и многом другом в нашем интервью с Кириллом Хомяковым, главой Binance в регионах Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии.

В октябре 2023 года, Binance объявила о назначении Кирилла Хомякова региональном руководителем по Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) и Центральной Азии. На тот момент региональный глава, а ныне генеральный директор Binance Ричард Тенг, отметил,что Кирилл Хомяков обладает глубоким пониманием местных рынков, что имеет неоценимое значение для инициативы Binance по закреплению своих позиций в этих стратегических регионах. Основной задачей Кирилла является работа над улучшением продуктов и услуг Binance с вниманием на рост компании, руководство маркетинговой стратегией, образовательные инициативы, развитие фиатных каналов и оптимизацию пользовательского опыта, ведение конструктивного диалога с государственными и общественными организациями на рынках Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и Центральной Азии. Источник: binance.com

Какие основные тенденции можно выделить в развитии криптоиндустрии в 2023 году?

Несколько факторов, к счастью, ускорили переход рынка из "медвежьего" тренда в "бычий", опередив обычный четырехлетний цикл. Главным катализатором, безусловно, стал ажиотаж и последующее одобрение ETF на Bitcoin. Это событие дало надежду на приток значительных объемов традиционных денег в криптоиндустрию, а именно в биткоин.

Поэтому это такой главный сигнал, который изменил тренд на "бычий" еще до халвинга, который произойдет в апреле этого года.

Какие цифровые валюты стали лидерами по росту и популярности в 2023 году?

Несомненно, биткоин остается лидером рынка. Этому способствует как одобрение ETF, так и предстоящий халвинг. Исторически халвинг всегда сопровождался ростом курса биткоина до нового исторического максимума. К этому фактору добавляется и четырехлетний цикл, который указывает на начало очередного "бычьего" рынка.

Какие инновации и технологические разработки в криптосфере оказались наиболее значимыми в 2023 году?

Криптовалютная отрасль очень разносторонняя и крайне быстро развивающаяся. Ежедневно мы можем наблюдать появление новых продуктов, усовершенствование инструментов и создание новых технологий. На мой взгляд, самая глобальная инновация 2023 года - это масштабируемость блокчейна. Эксперты долгое время работали над способностью блокчейн-сети обрабатывать большое количество транзакций и данных без снижения производительности или увеличения времени подтверждения транзакций. Новые технологии, такие как шардинг, Lightning Network для Bitcoin и Layer 2 для Ethereum, разрабатываются как раз для решения этого вопроса. Также я бы выделил сектор DeFi, который продолжал развиваться в течение 2023 года, предлагая новые финансовые инструменты и продукты на основе блокчейна.

Каким образом регулирование криптовалют меняется в различных странах, и как это влияет на индустрию?

Очень сильно меняется крипторегулирование и, думаю, что в скором времени каждая страна в мире, даже самая маленькая, будет регулировать криптовалюты. Дело в том, что разные регуляторы находятся на разном этапе принятия этого регулирования и по-разному к нему относятся.

Но так или иначе, все находятся либо в рамках какого-то общего регулирования, как MiCA в Европе, либо используют набор действующих законов и пытаются применить их к регулированию криптовалют, например, как в US, или разрабатывают какие-то свои программы с нуля, например, как в Грузии.

Поэтому мы максимально ответственно подходим к этому вопросу, так как наша цель и цели регуляторов в каждой стране совпадают.

Мы стремимся создать четкую систему взаимодействия между всеми участниками этого рынка. Будь то компании, пользователи или регуляторы. Мы хотим, чтобы все знали правила игры и подчинялись им, пользователи были защищены, а регуляторы контролировали этот процесс. А криптобиржи могли предоставлять клиентам широкий спектр услуг и сервисов на законных основаниях.

И, соответственно, все участники этого процесса будут эффективно взаимодействовать между собой. Поэтому мы, как самая лицензированная компания в мире, которая имеет наибольший глобальный опыт, собираем экспертизу и с удовольствием делимся со всеми регуляторами, которые разрабатывают правила криптовалютного рынка в своих странах.

Каковы перспективы стабильных монет (stablecoins) в будущем, особенно в контексте цифровых валют центральных банков (CBDC)?

В данном контексте, это скорее разные случаи, чем одинаковые, так как стейблкоины уже существуют и имеют свою область применения. Они помогают упростить вход в мир криптовалют, ускорить и удешевить обмен криптовалют на фиатные деньги.

А CBDC это все-таки другой продукт, который нужен именно центральным банкам для того, чтобы повышать прозрачность, снижать стоимость оборота наличных денег и давать новые инструменты взаимодействия между государством и пользователем без необходимости прослойки коммерческих банков. Таким образом, CBDC имеет свою уникальную аудиторию и область применения, отличные от стейблкоинов.

Тем не менее, я считаю, что CBDC это очень правильный и хороший инструмент для тех, кто хочет им пользоваться. Это удобно, это быстро, это прозрачно и это бесплатно. Соответственно, все национальные банки будут и уже сейчас занимаются этими проектами. Пока что нет такой массовой реализации ни в одной из стран, но я думаю, что в ближайшее время она появится, потому что так или иначе все банки этим занимаются.

Мы со своей стороны поддерживаем CBDC, потому что это не только выгодно для инновационных стран, но также представляет собой значительное преимущество для блокчейна в целом. Это означает, что новые финансовые технологии, включая сам блокчейн, способны обеспечить преимущества как для страны, так и для ее граждан.

Какие события на мировой арене могут повлиять на криптовалютный рынок в этом году?

Здесь, конечно, сложно сказать и предугадать, как будет развиваться ситуация. Раньше, когда начинались в мире какие-то конфликты, то обычно на рынке появлялась очень высокая волатильность. И часто негативная. Сейчас же за последнее время биткоин и в целом криптовалюты отвязались от каких-то экономических, политических, военных событий в мире.

Эти события больше связаны с экономическими и финансовыми вопросами, чем с политическими. Поэтому я не думаю, что конфликты, которые уже происходят или могут начаться, непосредственно повлияют на цену криптовалют. Однако есть несколько важных событий, за которыми следит криптосообщество, и они могут оказать влияние на цену криптовалют.

По мере приближения к халвингу и в зависимости от скорости роста объема торговли ETF, то есть от того, сколько биткоинов потребуется финансовым учреждениям для удовлетворения спроса клиентов при ежедневной торговле ETF.

Какие ключевые тренды можно выделить на начало 2024 года в криптоиндустрии?

Я бы сказал, что одним из основных трендов в криптовалютной индустрии является развитие DeFi (децентрализованных финансов). Пользователи активно рассматривают возможность операций на DeFi площадках, однако уровень удобства использования и стоимость продуктов пока не могут конкурировать с центральными площадками. Поэтому ожидается, что будут появляться новые качественные, более удобные и более дешевые продукты в этой области.

Во-вторых, важным трендом является регуляция и комплайенс. Регуляция будет продолжать развиваться во всем мире, и все участники рынка будут активно работать над соответствием требованиям регуляторов. Кроме того, комплайенс с точки зрения финансовой системы будет все больше проникать в криптовалюты. В целом, соблюдение правил с точки зрения финансовой системы будет все более проникать в криптовалютную сферу, и те меры, которые Binance уже внедрила.

Третий тренд - это все что связано с AI. А особенно AI в блокчейне и связке AI и крипты.

Какие вызовы и перспективы стоят перед криптоиндустрией в обозримом будущем?

Отсюда, можно сказать, зависят и вызовы, и перспективы. Первое - индустрия хочет, чтобы были понятные, прозрачные правила игры, которыми можно соответствовать. То же самое хотят и пользователи, и регуляторы. И когда будут установлены понятные, прозрачные и выполнимые правила игры, заложенные в регуляции криптовалют, этот кризис доверия исчезнет. И будет прозрачное и, в общем-то, эффективное взаимодействие.

И во-вторых, это, конечно, это новые технологии на блокчейне. Ранее у нас были всплески, связанные с DeFi, с NFT, потом с GameFi, и так далее. Хотелось бы понимать и получить какую-то новую технологию, которая станет рывком для всей криптоиндустрии, для дальнейшего качественного скачка.

Многие считают, что GameFi станет еще большим драйвером роста криптовалютного рынка в будущем. Другие говорят о токенизации реальных активов, включая недвижимость. Есть предположения, что финансовые инструменты, такие как ETF, проникнут в криптовалюту. Однако пока нет ясности относительно того, какая новая технология станет следующим драйвером роста. Возможно, это будет AI на блокчейне, но пока нет такого технологического прорыва.

Как повлияет развитие искусственного интеллекта и машинного обучения на криптоиндустрию?

Искусственный интеллект (ИИ) имеет большое значение для всех отраслей, включая криптовалюты. В Binance ИИ используется в различных аспектах работы. Например, в области борьбы с мошенничеством Binance использует ИИ для обнаружения и предотвращения мошеннической активности. ИИ анализирует транзакции и поведение пользователей, чтобы выявить подозрительные действия. Binance также использует алгоритмы ИИ для стратегий торговли, что позволяет автоматизировать и оптимизировать процесс торговли. ИИ помогает Binance анализировать обширные наборы данных для прогнозирования тенденций рынка и поведения пользователей. С помощью ИИ Binance может предоставлять более персонализированные услуги и рекомендации для пользователей, а также улучшать обслуживание клиентов с помощью чат-ботов и автоматизированных систем поддержки. Важно отметить, что использование ИИ Binance подчиняется строгим политикам конфиденциальности и безопасности данных.

Как будут изменяться цены на криптовалюты и какие факторы могут на это повлиять?

Мы частично это уже затрагивали, но я повторюсь, биткоин ETF очень сильно повлияет на этот фактор, потому что так или иначе, институциональные провайдеры этого сервиса, то есть большие финансовые корпорации, в рамках того формата, который принят, должны удерживать у себя на балансе биткоины.

То есть, чем больше денег будет приходить в ETF, а это количество с каждым днем увеличивается, тем больше биткоинов им нужно будет покупать. Здесь не может быть никакого другого тренда, кроме увеличения цены на биткоин. Кроме того, помимо США и другие крупные игроки в сфере криптовалют, они тоже рассматривают возможность запуска биткоиновых ETF у себя.

В долгосрочной перспективе это будет только положительно влиять на стоимость биткоина. Что касается альтернативных криптовалют (альткоинов), я считаю, что долгожданный альтсезон начнется, когда будет представлена или подтверждена новая прорывная технология на основе блокчейна.

Появление нового практического применения блокчейна станет движущей силой роста всей индустрии и, следовательно, начнется альтсезон, что приведет к увеличению цен на биткоин. Вот такой прогноз.

Что можно сказать о будущем децентрализованных финансов (DeFi) и смарт-контрактов в 2024 годах?

Как я уже частично упоминал, существует большой спрос на продукты на основе децентрализованных финансов (DeFi) и на кросс-чейн продукты, которые позволяют пользователям обменивать активы между различными блокчейн-сетями. В настоящее время использование DeFi-продуктов может быть сложным и дорогостоящим для пользователей, поэтому существует тенденция к созданию более простых, дешевых, понятных, удобных и безопасных продуктов.

Это основная проблема, которая препятствует переходу пользователей от централизованных платформ к DeFi. Почему пользователи, которые боятся пользоваться центральными площадками, не могут уйти на DeFi, потому что они не имеют достаточного количества продуктов, дорого, долго, сложно, непонятно. Поэтому тренд на улучшение этих продуктов будет продолжаться. Я думаю, что это будет тоже большим драйвером роста всевозможные DeFi-продукты, не только биржи, но и все остальные возможности, которые могут быть децентрализованы и будут децентрализованы в ближайшее время.