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В Бишкеке задержана преступная группа, предоставлявшая незаконные займы

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В Бишкеке выявили устойчивую преступную группу, специализирующаяся на незаконном завладении недвижимости у граждан страны путем предоставления денежных займов по необоснованно высоким процентным ставкам. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, группа лиц под руководством О.Ж.К. и Д.Д.Н. не имея соответствующих разрешительных документов организовали деятельность по предоставлению денежных займов гражданам страны по необоснованно завышенным процентным ставкам (от 60 до 120 % годовых) и на кабальных условиях, в результате чего заемщики лишались залога в виде недвижимого имущества.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела при получении денежных средств с поличным были задержаны и водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек вышеназванные граждане.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению всех граждан, пострадавших от незаконной деятельности данной группы лиц.

ГКНБ напоминает, что граждане, ставшие жертвами мошеннических действий указанной группы лиц, могут обратиться с письменным заявлением или связаться по телефонам доверия: 0(312) 660475.


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URL: https://www.vb.kg/435542
Теги:
ГКНБ, задержание, кредит, недвижимость, Бишкек
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