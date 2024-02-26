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В Чуйской области построят завод по производству монолитно-блочных модулей

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В Чуйской области построят завод по производству монолитно-блочных модулей. Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор Нацагентства по инвестициям при президенте КР Талантбек Иманов.

По его данным, подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с ООО "Роялсафа" по реализации строительства завода по производству монолитно-блочных модулей

"Сумма инвестиционного проекта по запуску завода по производству монолитно-блочных модулей составляет 1 миллион долларов. Также важно отметить, что с вводом завода в эксплуатацию ряд местных жителей будет обеспечено рабочими местами", - говорится в сообщении Иманова.


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URL: https://www.vb.kg/435545
Теги:
инвестиции, строительство, Чуйская область
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