В Чуйской области построят завод по производству монолитно-блочных модулей. Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор Нацагентства по инвестициям при президенте КР Талантбек Иманов.

По его данным, подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с ООО "Роялсафа" по реализации строительства завода по производству монолитно-блочных модулей

"Сумма инвестиционного проекта по запуску завода по производству монолитно-блочных модулей составляет 1 миллион долларов. Также важно отметить, что с вводом завода в эксплуатацию ряд местных жителей будет обеспечено рабочими местами", - говорится в сообщении Иманова.