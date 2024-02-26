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В Бишкеке и Оше пройдет агропромышленный форум "Агро-Диалог"

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- Светлана Лаптева
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С 26 по 28 февраля в городе Бишкек, а с 29 февраля по 2 марта в городе Ош Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности будет проведен республиканский агропромышленный форум "Агро-Диалог". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на форуме фермеры могут познакомиться с ведущими предпринимателями в сфере сельского хозяйства, найти новых партнеров, получить возможность развивать свой бизнес и экспортировать свою продукцию за рубеж.

В нем пройдут конференции, тематические сессии с участием видных лидеров и государственных служащих в области сельского хозяйства. Также на платформе B2B заинтересованные стороны могут вести переговоры и заключать сделки немедленно.

Мероприятие соберет фермеров, предпринимателей, переработчиков и производителей со всей республики.


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URL: https://www.vb.kg/435552
Теги:
Минсельхоз, Ош, форум, Бишкек, Кыргызстан
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