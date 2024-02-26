В Бишкеке и Оше пройдет агропромышленный форум "Агро-Диалог"

С 26 по 28 февраля в городе Бишкек, а с 29 февраля по 2 марта в городе Ош Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности будет проведен республиканский агропромышленный форум "Агро-Диалог". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на форуме фермеры могут познакомиться с ведущими предпринимателями в сфере сельского хозяйства, найти новых партнеров, получить возможность развивать свой бизнес и экспортировать свою продукцию за рубеж.

В нем пройдут конференции, тематические сессии с участием видных лидеров и государственных служащих в области сельского хозяйства. Также на платформе B2B заинтересованные стороны могут вести переговоры и заключать сделки немедленно.

Мероприятие соберет фермеров, предпринимателей, переработчиков и производителей со всей республики.