Омурзак Толобеков пояснил, почему "Манас" снимут зарубежные кинокомпании

Сценарист и кинопродюсер Омурзак Толобеков в интервью нашему изданию подробно пояснил, почему экранизировать эпос "Манас" планируют именно кинокомпании Голливуда (США), Франции, Турции и Китая.

По его словам, вот уже полгода между кинокомпаниями Голливуда (США), Франции, Турции и Китая успешно идут переговоры по поводу совместных съемок 3-часового художественного фильма "Манас", сценарий которого написан на основе великого эпоса "Манас".

"По этому сюжету мы вначале сняли фильм "Семетей – сын Манаса", который неожиданно для нас вызвал резонанс в нашей стране. Впрочем, понятно, что эпос очень сакрален для кыргызов и поэтому появились противники экранизации эпоса. Многие из них говорят, что экономика страны на невысоком уровне сегодня и поэтому лучше оставить съемки до лучших времен. Это спорное утверждение. Например, индусы в 1965 году сняли фильм "Махабхарата" на основе своего национального эпоса, которому 5 тысяч лет. В 2014 году они снова сняли этот фильм, но уже при большем бюджете.

Если мы сейчас, к примеру, откажемся от идеи снять фильм "Манас", то где гарантия, что мировая экономика в ближайшие 5-10 лет поднимется? Конечно, для нашей страны в такое время выделить 100-200 млн долларов для фильма - непозволительная роскошь, но в том-то и дело, что мы ни тыйына не берем из бюджета страны. Еще до всего этого бизнесмены готовы были выделить средства в размере 1-3 млн долларов, но потом мы поняли, что для съемок такого фильма потребуются больше средств. Поэтому почти уже полгода как я в Голливуде веду переговоры с разного рода продюсерами, режиссерами и актерами. К примеру, такие известные актеры как Брэд Питт и Дуэйн Джонсон за один фильм берут по 15-20 млн долларов. Наши продюсеры с ними уже договариваются об участии их в этом фильме. Кроме этого, другие актеры, массовка, технический персонал, декорации, костюмы – все это требует также немалых расходов. В сумме все как раз и выходит 100-200 млн долларов.

В Кыргызстане же расходы значительно ниже и первоначально мы планировали снять фильм у нас. Еще несколько лет назад мы говорили по этому поводу с писателем и сценаристом Маром Байджиевым и подсчитали с учетом современных возможностей, что мы сможем снять фильм за 1 млн долларов. Позже депутат и режиссер Садык Шер-Нияз заявил, что намерен снять фильм "Манас" за 2 млн долларов.

Уже после выхода кинокартины "Семетей – сын Манаса" турецкие кинодеятели заинтересовались фильмом "Манас" и мы даже планировали снять анимационный фильм за 3 млн долларов. Кстати, в Турции по достоинству оценили фильм "Семетей – сын Манаса" и даже планировали показать его местному телеканалу. Главный советник президента Турции Ялчин Топчу так и заявил, что фильм снят качественно и достоин высоких оценок. У нас же противники экранизации "Манаса", осознано или намеренно выступая против прославления нашего народа и нашей истории посредством великого эпоса, выступили с обращением и убедили власти снять "Семетея -сына Манаса" с проката, что меня очень огорчило.

С другой стороны, все к лучшему. Сейчас начали тесно работать со стриминговыми платформами Netflix и Amazon Prime, что дало возможность сотрудничать с кинодеятелями Китая и Франции, которые также высоко оценили фильм "Семетей – сын Манаса". Теперь после перевода и технической доработки планируется показать эту кинокартину на известных мировых интернет-каналах. Одновременно с этим своей работой мы показали кинематографистам Голливуда, Турции, Франции и Китая возможности Кыргызстана, природу, декорации и костюмы, а также подготовленный мною сценарии фильма "Манас" на английском, турецком и китайском языках. И вот теперь мы работаем над возможными вариантами экранизации нашего эпоса. Первый вариант - анимационный фильм, второй – кинокомпании Голливуда (США), Франции, Китая и Турции совместно снимут этот фильм. Голливудский сценарист и продюсер Роджер Янг ознакомился с сценарием. Он и сказал мне, что для такого фильма требуются как минимум две звезды мирового уровня. По этой причине ведутся переговоры с такими звездами, как Брэд Питт, Арнольд Шварценеггер и Дуэйн Джонсон".

Противники экранизации "Манаса" утверждают, что эпос слишком сакрален для кыргызов и поэтому его нельзя снимать. Что вы можете им сказать на это?

Этот вопрос мне зачастую задают наши соотечественники за границей при наших встречах. Я отвечаю всем им, что Манас-Ата - выдающаяся и великая личность, но он человек. Вначале это был эпос, который передавался устно. Потом уже был записан на бумагу. В наше время уже много лет в Кыргызстане, Узбекистане и Китае ставятся спектакли, где актеры играют Манаса, которые, кстати, можно увидеть в интернете. Так что эту ступень мы прошли. Что же касается того, что Манаса будет играть кто-то из американских звезд, то и здесь нет ничего предосудительного. Во-первых, Манас пришел с Алтая, а как говорят исторические данные, кыргызы в те времена были более европеоидные, чем сегодня. Во-вторых, не будем забывать, что этот фильм будет голливудской версией. Например, Чингисхана в разных странах вышло 19 версий и большей частью играли далеко не азиаты. Бог даст и Манаса когда-нибудь сыграет кыргыз, но пока Голливуд снимает свою версию, которая выйдет в мировой прокат. Поэтому к съемкам приглашают, как американских актеров, так и звезд из других стран, таких как Жерар Депардье из Франции, Бурак Озчивит из Турции и Батдоржийн Баасанджав, который сыграл Чингизхана в китайском сериале. После выхода этого фильма о нашем Манасе и эпосе узнает весь мир, как узнали про древнегреческих героев из голливудских фильмов. Это даст много выгод нашей стране, в том числе привлечет много туристов на землю Манаса. Поэтому я посчитал своим долгом взяться за этот проект.

Не станет ли так, что фильм "Манас" настроит китайцев и калмыков против кыргызов?

Ни в коем случае. Как вы помните, в 1995 году ООН отметила тысячелетие эпоса "Манас", а правительство Киргизской ССР пыталось отметить 1100-летие эпоса еще в 1960-е годы. Следовательно, эпос был создан тысячу лет назад. В то время Китай был не такой большой страной, как сегодня, а разрозненным государством, где жили разные национальности. Историки доказывают, что наш предок Манас в то время сосуществовал с каракитаями: киданями и кангаями. Калмыков и их предков джунгаров тогда также не было.

Вас также упрекают в том, что вы не согласовали сценарий с историками и манасчы.

Дело в том, что этот фильм не исторический, а всего лишь будет снят на основе эпоса. Мой сценарий больше опирался несколько на сам эпос, а на роман Ашыма Жакыпбека "Тенири Манас" и двухтомный эпос в сокращенном варианте, который в свое время подготовили писатели Туголбай Сыдыкбеков, Аалы Токомбаев и Касымалы Баялинов. При всем уважении к манасчы, которые хранят наследие наших предков, но все же попытки подстроить эпос под читателей были и до меня. Например, тот же писатель Мар Байджиев написал эпос в прозе, что также в свое время не понравилось многим манасчы. А тем более если мы хотим сегодня экранизировать наш великий эпос, то он в любом случае должен быть сокращен и подстроен под экран. Таково требование времени. Опять же повторюсь, мы пытаемся создать всемирно популярный исторический фильм, такие как "Троя", "Клеопатра" и "Гладиатор" с участием звезд мирового кино. Таким образом мировая общественность узнает о нашем эпосе и нашем народе. "Манас" наравне с великими мировыми эпосами станет известен и интересен всему миру. Даст бог, пусть снимаются и альтернативные фильмы в исполнении уже самих кыргызов. Это только приветствуется, но вначале, выражаясь современным языком, нужно раскачать само имя Манаса.