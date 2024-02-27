Погода
$ 89.43 - 89.71
€ 96.55 - 97.55

Омурзак Толобеков пояснил, почему "Манас" снимут зарубежные кинокомпании

415  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сценарист и кинопродюсер Омурзак Толобеков в интервью нашему изданию подробно пояснил, почему экранизировать эпос "Манас" планируют именно кинокомпании Голливуда (США), Франции, Турции и Китая.

По его словам, вот уже полгода между кинокомпаниями Голливуда (США), Франции, Турции и Китая успешно идут переговоры по поводу совместных съемок 3-часового художественного фильма "Манас", сценарий которого написан на основе великого эпоса "Манас".

"По этому сюжету мы вначале сняли фильм "Семетей – сын Манаса", который неожиданно для нас вызвал резонанс в нашей стране. Впрочем, понятно, что эпос очень сакрален для кыргызов и поэтому появились противники экранизации эпоса. Многие из них говорят, что экономика страны на невысоком уровне сегодня и поэтому лучше оставить съемки до лучших времен. Это спорное утверждение. Например, индусы в 1965 году сняли фильм "Махабхарата" на основе своего национального эпоса, которому 5 тысяч лет. В 2014 году они снова сняли этот фильм, но уже при большем бюджете.

Если мы сейчас, к примеру, откажемся от идеи снять фильм "Манас", то где гарантия, что мировая экономика в ближайшие 5-10 лет поднимется? Конечно, для нашей страны в такое время выделить 100-200 млн долларов для фильма - непозволительная роскошь, но в том-то и дело, что мы ни тыйына не берем из бюджета страны. Еще до всего этого бизнесмены готовы были выделить средства в размере 1-3 млн долларов, но потом мы поняли, что для съемок такого фильма потребуются больше средств. Поэтому почти уже полгода как я в Голливуде веду переговоры с разного рода продюсерами, режиссерами и актерами. К примеру, такие известные актеры как Брэд Питт и Дуэйн Джонсон за один фильм берут по 15-20 млн долларов. Наши продюсеры с ними уже договариваются об участии их в этом фильме. Кроме этого, другие актеры, массовка, технический персонал, декорации, костюмы – все это требует также немалых расходов. В сумме все как раз и выходит 100-200 млн долларов.

В Кыргызстане же расходы значительно ниже и первоначально мы планировали снять фильм у нас. Еще несколько лет назад мы говорили по этому поводу с писателем и сценаристом Маром Байджиевым и подсчитали с учетом современных возможностей, что мы сможем снять фильм за 1 млн долларов. Позже депутат и режиссер Садык Шер-Нияз заявил, что намерен снять фильм "Манас" за 2 млн долларов.

Уже после выхода кинокартины "Семетей – сын Манаса" турецкие кинодеятели заинтересовались фильмом "Манас" и мы даже планировали снять анимационный фильм за 3 млн долларов. Кстати, в Турции по достоинству оценили фильм "Семетей – сын Манаса" и даже планировали показать его местному телеканалу. Главный советник президента Турции Ялчин Топчу так и заявил, что фильм снят качественно и достоин высоких оценок. У нас же противники экранизации "Манаса", осознано или намеренно выступая против прославления нашего народа и нашей истории посредством великого эпоса, выступили с обращением и убедили власти снять "Семетея -сына Манаса" с проката, что меня очень огорчило.

С другой стороны, все к лучшему. Сейчас начали тесно работать со стриминговыми платформами Netflix и Amazon Prime, что дало возможность сотрудничать с кинодеятелями Китая и Франции, которые также высоко оценили фильм "Семетей – сын Манаса". Теперь после перевода и технической доработки планируется показать эту кинокартину на известных мировых интернет-каналах. Одновременно с этим своей работой мы показали кинематографистам Голливуда, Турции, Франции и Китая возможности Кыргызстана, природу, декорации и костюмы, а также подготовленный мною сценарии фильма "Манас" на английском, турецком и китайском языках. И вот теперь мы работаем над возможными вариантами экранизации нашего эпоса. Первый вариант - анимационный фильм, второй – кинокомпании Голливуда (США), Франции, Китая и Турции совместно снимут этот фильм. Голливудский сценарист и продюсер Роджер Янг ознакомился с сценарием. Он и сказал мне, что для такого фильма требуются как минимум две звезды мирового уровня. По этой причине ведутся переговоры с такими звездами, как Брэд Питт, Арнольд Шварценеггер и Дуэйн Джонсон".

Противники экранизации "Манаса" утверждают, что эпос слишком сакрален для кыргызов и поэтому его нельзя снимать. Что вы можете им сказать на это?

Этот вопрос мне зачастую задают наши соотечественники за границей при наших встречах. Я отвечаю всем им, что Манас-Ата - выдающаяся и великая личность, но он человек. Вначале это был эпос, который передавался устно. Потом уже был записан на бумагу. В наше время уже много лет в Кыргызстане, Узбекистане и Китае ставятся спектакли, где актеры играют Манаса, которые, кстати, можно увидеть в интернете. Так что эту ступень мы прошли. Что же касается того, что Манаса будет играть кто-то из американских звезд, то и здесь нет ничего предосудительного. Во-первых, Манас пришел с Алтая, а как говорят исторические данные, кыргызы в те времена были более европеоидные, чем сегодня. Во-вторых, не будем забывать, что этот фильм будет голливудской версией. Например, Чингисхана в разных странах вышло 19 версий и большей частью играли далеко не азиаты. Бог даст и Манаса когда-нибудь сыграет кыргыз, но пока Голливуд снимает свою версию, которая выйдет в мировой прокат. Поэтому к съемкам приглашают, как американских актеров, так и звезд из других стран, таких как Жерар Депардье из Франции, Бурак Озчивит из Турции и Батдоржийн Баасанджав, который сыграл Чингизхана в китайском сериале. После выхода этого фильма о нашем Манасе и эпосе узнает весь мир, как узнали про древнегреческих героев из голливудских фильмов. Это даст много выгод нашей стране, в том числе привлечет много туристов на землю Манаса. Поэтому я посчитал своим долгом взяться за этот проект.

Не станет ли так, что фильм "Манас" настроит китайцев и калмыков против кыргызов?

Ни в коем случае. Как вы помните, в 1995 году ООН отметила тысячелетие эпоса "Манас", а правительство Киргизской ССР пыталось отметить 1100-летие эпоса еще в 1960-е годы. Следовательно, эпос был создан тысячу лет назад. В то время Китай был не такой большой страной, как сегодня, а разрозненным государством, где жили разные национальности. Историки доказывают, что наш предок Манас в то время сосуществовал с каракитаями: киданями и кангаями. Калмыков и их предков джунгаров тогда также не было.

Вас также упрекают в том, что вы не согласовали сценарий с историками и манасчы.

Дело в том, что этот фильм не исторический, а всего лишь будет снят на основе эпоса. Мой сценарий больше опирался несколько на сам эпос, а на роман Ашыма Жакыпбека "Тенири Манас" и двухтомный эпос в сокращенном варианте, который в свое время подготовили писатели Туголбай Сыдыкбеков, Аалы Токомбаев и Касымалы Баялинов. При всем уважении к манасчы, которые хранят наследие наших предков, но все же попытки подстроить эпос под читателей были и до меня. Например, тот же писатель Мар Байджиев написал эпос в прозе, что также в свое время не понравилось многим манасчы. А тем более если мы хотим сегодня экранизировать наш великий эпос, то он в любом случае должен быть сокращен и подстроен под экран. Таково требование времени. Опять же повторюсь, мы пытаемся создать всемирно популярный исторический фильм, такие как "Троя", "Клеопатра" и "Гладиатор" с участием звезд мирового кино. Таким образом мировая общественность узнает о нашем эпосе и нашем народе. "Манас" наравне с великими мировыми эпосами станет известен и интересен всему миру. Даст бог, пусть снимаются и альтернативные фильмы в исполнении уже самих кыргызов. Это только приветствуется, но вначале, выражаясь современным языком, нужно раскачать само имя Манаса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435553
Теги:
кино, США, Кыргызстан, Манас
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  