29 февраля в некоторых районах Бишкека отключат воду

29 февраля в некоторых районах Бишкека будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие социально-бытовые и промышленные объекты.. Об этом сообщает столичный мунииципалитет.

Район отключения:

- ж/м "Ак-Жар", ж/м "Ак-Бата", ж/м "Келечек" с 9:00 часов до 20:00 часов.

Как отмечает мэрия, отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборах "Ак-Жар" и "Ак-Бата" а также на городских водопроводных сетях.

Производственно-эксплуатационного управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.