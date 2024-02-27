Как прошел первый день форума "Агро-Диалог" в Бишкеке

Сегодня, 27 февраля в городе Бишкек Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности при поддержке Международного фонда развития сельского хозяйства проходит второй день республиканского агропромышленного форума "Агро-Диалог". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на форуме фермеры знакомятся с ведущими предпринимателями в сфере сельского хозяйства, находят новых партнеров, получают возможность развивать свой бизнес и экспортировать свою продукцию за рубеж.

По итогам первого дня форума "Агродиалога" приняли участие всего 591 человек. В министерство поступило всего 256 обращений, из них 48 обращений по развитию животноводства и птицеводства, 5 обращений по рыболовству и аквакультуре, 6 – по развитию органической продукции, 2 – по пастбище и 3 вопроса по кормлению сельскохозяйственных животных. А также 11 обращений по земельным, водным вопросам и 3 обращения по химизации и защиты растений.

Между министерством и отечественными производителями, переработчиками составлены 8 меморандумов и соглашений по осеменению овец, производству корма для крупного рогатого скота и птиц, по строительству убойного пункта в Тогуз – Тороусзском районе в селе Казарман и по переработке тонкой и грубой шерсти.

По вопросам проекта "Кредитование агропромышленного комплекса" поступили следующие обращения: в ОАО "РСК Банк" – 22, ОАО "Айыл Банк" – 30; впо другим финансовым вопросам поступили в Фонду социального партнерства по развития регионов – 6, ОАО "Гарантийный фонд"– 17, Кыргызко – Венгерский фонд развития – 15, Узбекско – Кыргызский фонд развития – 8, Российско – Кыргызский Фонд развития – 7, ОАО "Государственный банк развития" – 10.

Также 40 обращений поступили в Ассоциацию развития агропромышленного комплекса по вопросам развития сельского хозяйства. Из 40 поступивших обращений 15 заявок для вступления в членство Ассоциации развития агропромышленного комплекса.

Отметим, что мероприятие пройдет с 26 по 29 февраля в городе Бишкек. А с 29 февраля по 2 марта форум пройдет в городе Ош.