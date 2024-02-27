На Иссык-Куле задержали закладчика синтетических наркотиков

Задержан житель села Ананьево, который подозревается в распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, в милицию поступила информация о том, что на территории Иссык-Кульского района неизвестный мужчина незаконно хранит наркотические вещества.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 282 ( Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

В ходе проведенных следственно – оперативных мероприятий был установлен подозреваемый в незаконном хранении наркотических веществ. Им оказался 20-летний житель села Ананьево С.А., у которого при личном досмотре были обнаружены 31 штук пакетиков с веществом неизвестного происхождения. А также показал места, где, как он сказал, заложил еще 16 пакетиков с тем же веществом для последующей реализации.

Судебно-химическая показала, что изъятые вещества являются наркотиками синтетического происхождения "Альфа РВР", общей массой свыше 58 граммов.

По предварительным данным, подозреваемый через мессенджер получал и раскладывал наркотики в тайники, откуда в дальнейшем их реализовывал наркозависимым. Примерная цена реализованного наркотического вещества через интернет пространства составила свыше двухсот тысяч сомов.

Решением суда подозреваемый заключен под стражу сроком на 1 месяц. В рамках возбужденного уголовного дела ведется следствия.