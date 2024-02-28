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Двум областям КР вручили спецтехнику для очистки оросительных систем

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- Бакыт Стамов
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Сотрудникам РУВХ Иссык-Кульской и Нарынской области вручили спецтехнику для очистки оросительных систем, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Техника передана в рамках проекта Исламского банка развития (ИБР). который реализуется службой водных ресурсов при Министерстве водных

ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В рамках реализации проекта "Развитие орошаемых земель в Иссык-Кульской и Нарынской областях" Тонскому, Джети-Огузскому, Кочкорскому,

Жумгальскому специалистам районных управлений водного хозяйства передана специальная техника на общую сумму 87,0 млн. сомов.

По данным службы водных ресурсов и Минводсельхоза, в рамках проекта запланировано строительство 3-х водохранилищ со средним обьемом 3,5 млн. м3 (в Тонском районе Уч-Коргонской БСР, в Кочкорском районе Шамшинской БСР, в Жумгальском районе Тугол-Сайской БСР), кроме того, планируется переброска реки Арабель-Суу в реку Жуука.

Проектом предусмотрено строительство 125 км новых ирригационных систем. Со строительством водохранилищ появится гарантия поставки поливной воды непосредственно фермерам, кроме того, будет введено в эксплуатацию 6000 гектаров новых поливных земель и увеличено поливное водоснабжение 14600 гектаров земель. Это позволит повысить эффективность использования водных ресурсов в регионе.

Вручение ключей от спецтехники состоялось в торжественной обстановке во время проведения сельхозфорума "Агро-диалог..

Колесные экскаваторы, самосвалы, самоходные бетоносмесители с самозагрузкой, кранов-манипуляторв - вся эта техника поможет проводить своевременное техническое обслуживанин ирригационной системы на местах.

Проект "Развитие орошаемого земледелия в Иссык-Кульской и Нарынской областях" является неотложной помощью Кабинету Министров Кыргызской Республики в достижении целей Национальной стратегии, а также направлен на решение проблем в сфере ирригации, улучшение доступа фермеров к ирригационным услугам.

Ожидается что, реализация данного проекта окажет положительный эффект на сельское хозяйство региона и будет способствовать улучшению благосостояния фермерских хозяйств, оказывать содействие в решении задач национальной программы продовольственной безопасности и стимулированию развития социально-экономического сектора региона.

Основной целью развития проекта является - повышение уровня жизни сельского населения посредством устойчивого развития сельского хозяйства и управления водными ресурсами с адаптацией к изменению климата.

Исполнительным агентством данного проекта является, Служба водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/435566
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