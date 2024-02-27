Разработка в О!: интересные ИТ-задачи для всех специалистов

Быть разработчиком в О! – значит работать в культуре продуктового мышления, плоской иерархии и свободы решений, получать ценный опыт для профессионального роста и создавать продукты, которыми ежедневно пользуются миллионы людей.
Глава разработчиков О! Владислав Ромахов рассказывает, чем интересным могут заняться разработчики в большой компании.
Мы найдем интересные задачи для всех специальностей, потому что любой бизнес идёт к 100-процентной автоматизации. За 15 лет развития компания выросла так, что мы обещаем много интересной работы для ребят из разработки разных направлений.
Бытует мнение, что разработка у сотового оператора – это только про телеком и мало что про разработку. Но на самом деле это вообще не так, и в О! множество систем, которые разработаны с нуля с учетом специфики компании.
На текущий момент в компании создана синергия систем собственной разработки с вендорскими, например, биллинговая система*, которая соответствует всем международным стандартам. Это сделано для обеспечения максимального уровня отказоустойчивости и гибкости при предоставлении сервиса абонентам.
Между тем, наши "клиенты" – это не только абоненты компании, но и подразделения внутри нее:
Всё это требует помощи разработки, поэтому у телеком-оператора она разнонаправленная:
У нас в команде позитивная и дружелюбная обстановка, принято общаться и делиться опытом между собой, совместно разбираясь с задачками. Все руководители – максимально адекватные ребята, тоже разработчики, поэтому могут по достоинству оценить вклад и экспертизу сотрудника, готовы поучаствовать в решении задачи, подстраховать и разделить ответственность. К руководителю любого уровня можно обратиться с любым вопросом.
В нашей команде важнее всего вовлеченность в дело и умение общаться с людьми вокруг себя. Нужны желание развиваться и помогать развиваться другим. А если у кандидата еще и хорошее чувство юмора – ему точно к нам.
При необходимости сотрудники могут работать удаленно, но период адаптации обычно проходит очно. Вместе с руководителем можно решить, как удобнее и эффективнее работать: в офисе, на удаленке или в гибридном режиме.
У нас нет поминутного контроля действий. Мы привыкли доверять людям, а самый главный показатель для нас – качественный и своевременный результат.
Если по личным обстоятельствам нужно задержаться, уйти пораньше или использовать рабочий день для решения неотложных проблем, руководитель всегда старается пойти навстречу.
В команде ИТ-департамента уже более 100 сотрудников. Но у нас "наполеоновские планы", поэтому О! приглашает в свою команду разных специалистов в области разработки, информационных систем и баз данных: QA-инженеров, продактов, бэкенд-, фронтенд-, мобильных разработчиков, DevOps-инженеров и других.
Специалисты, которые войдут в команду, будут:
Присоединяйтесь, чтобы расти в своей области, работая в комфортной и дружелюбной атмосфере. Ждём ваши резюме по почте: hr@nurtelecom.kg.
Новичкам рекомендую следить за объявлениями на нашем сайте internlabs.o.kg – ежегодно ближе к лету мы открываем набор на бесплатную стажировку. Там вы найдёте отзывы успешных кандидатов и другую информацию о том, как подготовиться к отбору.
*биллинговая система– автоматизированная система учёта предоставленных услуг, их тарификации и выставления счетов для оплаты.
**утилита – сервисная программа, облегчающая пользование другими программами, работу с компьютером.
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