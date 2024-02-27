Разработка в О!: интересные ИТ-задачи для всех специалистов

Быть разработчиком в О! – значит работать в культуре продуктового мышления, плоской иерархии и свободы решений, получать ценный опыт для профессионального роста и создавать продукты, которыми ежедневно пользуются миллионы людей.

Глава разработчиков О! Владислав Ромахов рассказывает, чем интересным могут заняться разработчики в большой компании.

Мы найдем интересные задачи для всех специальностей, потому что любой бизнес идёт к 100-процентной автоматизации. За 15 лет развития компания выросла так, что мы обещаем много интересной работы для ребят из разработки разных направлений.

Бытует мнение, что разработка у сотового оператора – это только про телеком и мало что про разработку. Но на самом деле это вообще не так, и в О! множество систем, которые разработаны с нуля с учетом специфики компании.

На текущий момент в компании создана синергия систем собственной разработки с вендорскими, например, биллинговая система*, которая соответствует всем международным стандартам. Это сделано для обеспечения максимального уровня отказоустойчивости и гибкости при предоставлении сервиса абонентам.

Между тем, наши "клиенты" – это не только абоненты компании, но и подразделения внутри нее:

ИТ дирекции требуются инструменты для более удобного конфигурирования сервисов и тарифов, мониторинга работы подсистем, управления и изменения настроек на серверах, сбора метрик и их анализа. Для них разработан ряд сервисных платформ для управления IVR, USSD и SMS. Технической дирекции требуются утилиты**, которые мониторят загруженность оборудования, разбирают и анализируют сетевой трафик, разбирают файлы логов для дальнейшего анализа и принимают решение на основании заложенной логики. Коммерческая дирекция – это львиная доля наших заказов, и это те самые ребята, которые придумывают новые услуги, тарифы, опции. Конкурентная среда на рынке требует суперсложных тарифных планов, которые бы учитывали предпочтения и характер пользования сотовой связью: в какое время дня абонент любит смотреть что-то, сколько тратит минут, гигабайтов и так далее. Для Группы продаж мы делаем то, благодаря чему можно эффективно и качественно продавать. Для того, чтобы каждому специалисту не таскать за собой целый чемодан сим-карт с заранее прописанными тарифами, нужны инструменты для более гибкого назначения этих тарифов в полевых условиях. Помимо продаж, также требуется проводить регистрацию новых абонентов компании. Для этого созданы специальные приложения, которые позволяют все выполнить за считанные минуты. Также необходим контроль за промоутерами – отдельная система "держит в уме", какому промоутеру или торговой точке, сколько сим-карт отгрузили, там же статистика, различные бонусы, начисления и прочее-прочее.

Всё это требует помощи разработки, поэтому у телеком-оператора она разнонаправленная:

финансовые сервисы; технические сервисы, которые помогают мониторить ситуацию даже вне офиса, круглосуточно; сервисы для абонентов – самые высоконагруженные. За одну секунду там происходят тысячи действий: абоненты узнают баланс, проверяют сервисы, посылают запрос на подключение новых услуг, сценариев поведения тысячи.

Атмосфера

У нас в команде позитивная и дружелюбная обстановка, принято общаться и делиться опытом между собой, совместно разбираясь с задачками. Все руководители – максимально адекватные ребята, тоже разработчики, поэтому могут по достоинству оценить вклад и экспертизу сотрудника, готовы поучаствовать в решении задачи, подстраховать и разделить ответственность. К руководителю любого уровня можно обратиться с любым вопросом.

В нашей команде важнее всего вовлеченность в дело и умение общаться с людьми вокруг себя. Нужны желание развиваться и помогать развиваться другим. А если у кандидата еще и хорошее чувство юмора – ему точно к нам.

Свобода действий

При необходимости сотрудники могут работать удаленно, но период адаптации обычно проходит очно. Вместе с руководителем можно решить, как удобнее и эффективнее работать: в офисе, на удаленке или в гибридном режиме.

У нас нет поминутного контроля действий. Мы привыкли доверять людям, а самый главный показатель для нас – качественный и своевременный результат.

Если по личным обстоятельствам нужно задержаться, уйти пораньше или использовать рабочий день для решения неотложных проблем, руководитель всегда старается пойти навстречу.

Присоединяйтесь!

В команде ИТ-департамента уже более 100 сотрудников. Но у нас "наполеоновские планы", поэтому О! приглашает в свою команду разных специалистов в области разработки, информационных систем и баз данных: QA-инженеров, продактов, бэкенд-, фронтенд-, мобильных разработчиков, DevOps-инженеров и других.

Специалисты, которые войдут в команду, будут:

решать актуальные задачи, пользуясь современным стеком; с нуля создавать новые продукты; получать признание за свой вклад.

Присоединяйтесь, чтобы расти в своей области, работая в комфортной и дружелюбной атмосфере. Ждём ваши резюме по почте: hr@nurtelecom.kg.

Новичкам рекомендую следить за объявлениями на нашем сайте internlabs.o.kg – ежегодно ближе к лету мы открываем набор на бесплатную стажировку. Там вы найдёте отзывы успешных кандидатов и другую информацию о том, как подготовиться к отбору.

Моё главное пожелание кандидатам – Да пребудет с вами сила кода!

*биллинговая система– автоматизированная система учёта предоставленных услуг, их тарификации и выставления счетов для оплаты.

**утилита – сервисная программа, облегчающая пользование другими программами, работу с компьютером.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016.