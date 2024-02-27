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"Кто в Кыргызстане будет учить наших детей и внуков?"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Предлагаемые Министерством образования и науки КР изменения в Трудовой кодекс по поводу учителей и директоров школ могут нанести непоправимый ущерб системе образования Республики. Таким мнением с нашей редакцией поделились преподаватели нескольких столичных школ Бишкека. Почему учителя в своем большинстве придерживаются аналогичного мнения мы и попытались разобраться.

И так, что это за законопроект, который предлагает ввести Министерство образования и науки КР? Если коротко, то согласно данным поправкам, директора и учителя школ должны будут проходить обязательную принудительную аттестацию на профпригодность, а руководители учебных заведений должны и вовсе "бросить" школу, если им уже исполнилось 65 лет.

Вроде все безобидно, но это только на первый взгляд. Как оказалось, подводных камней, а точнее, не совсем продуманных моментов в данном законопроекте, найдется немало.

Начнем с предельного возраста директоров учебных заведений. Любой разумный человек скажет, что не лучше ли в данном случае ссылаться не на возраст, а на личность директора и успехи школы. Вряд ли возрастное ограничение будет мотивировать директоров школ стараться достигать еще больших успехов. Вспомним же опять многих успешных руководителей, в том числе и президентов стран, которые управляли и в 70, и в 75 лет, и довольно-таки успешно. Кроме того, в 24 статье Конституции КР черным по белому написано, что "никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста". На деле же выходит с точностью наоборот.

Что же говорят сами педагоги и каково их мнение по этому поводу. Интересно, что почти все, кого мы опросили, в один голос придерживаются одного взгляда на проблему.

"Когда люди сохраняют свой ум и энергичность в 70 лет, при этом добиваются успехов, нельзя отправлять их на пенсию. Когда руководитель школы вкладывает свое сердце, душу в то, чтобы сделать учебное заведение одним из лучших, и, в итоге, оно становится таким, то разве логично его убирать? Это неправильно! Директор школы только за первые 5 лет изучит историю школы, узнает всех учителей, учеников, их родителей, вникнет во все школьные проблемы и наметит план их решения, а тут его снимают... Директор школы, как и любой руководитель, должен работать 15-20 лет, а то и 30 лет.

А что сегодня получается? После конкурса набрали молодых и неопытных директоров, и в отдельных школах начались серьезные проблемы!

Читаем из СМИ, что сразу нескольких директоров задержали за поборы, у одного из прошедших по конкурсу выявили туберкулез, другой, извините, сидел в тюрьме, третьего не признал коллектив, четвертый оказался абсолютно далек от образования, пятый не знает совсем школьного менеджмента и т.д. Нельзя принимать поспешных решений.

А сейчас это же нарушение прав человека. Ну, как можно сказать человеку в 65 лет, имеющему правительственные награды за плодотворный труд, что ты никому теперь не нужен. Хотим напомнить, что педагог в 65 лет имеет такой потенциал, до которого молодежи еще расти и расти. Поэтому в данном случае нужно сделать индивидуальный подход, как и к учителям, так и к директорам школ. Нужно ли повторять снова и снова, что если директор сидит много лет, и его школа одна из худших, то здесь нет никаких вопросов о его замене, но если человеку удалось сделать школу лучшей и успешной, то разве можно назвать разумным решение поменять такого директора?! Разве так решаются кадровые вопросы в цивилизованных странах?!", - говорят они.

"С таким подходом не стоит ждать развития образования в нашей стране. С тех же директоров Бишкека вышестоящие организации и так спрашивают строго, по существу, "халтурить" не дают", - добавляет учителя.

Теперь что касается аттестации, которая также вызывает возмущение у некоторой части учительской общественности.

"Дело в том, что даже если преподаватель хорошо знает свой предмет, то он может не сдать эту аттестацию. Так сложилось, что из-за нехватки учителей по многим дисциплинам, не все педагоги преподают предметы, обозначенные в их дипломе, не все владеют компьютером на 100 процентов. Им нужно дать время, подготовить их на местах, на курсах, чтобы цифровизация охватила все школы и каждого педагога в стране. Вот тогда можно делать эту аттестацию в цифровом варианте. В бумажном варианте еще куда ни шло, но, с другой стороны, зачем учителям эта головная боль, когда они столько сил вкладывают в свою работу и в каждого своего ученика. Если так дальше пойдет, то учителя будут переходить в частные школы, где платят больше и где нет таких проблем. Уже и так идут подобные разговоры. И так не хватает в муниципальных школах опытных учителей, а некоторые молодые учителя даже с красными дипломами на доске пишут с ошибками. Им нужно время, чтобы стать учителем, поэтому никак нельзя оставлять молодых учителей без наставников из старшего поколения. Нужно, по возможности, бережнее относиться к опытным учителям, которые должны передать свой опыт молодежи", - говорят педагоги.

Бессмертно дело, непрерывна нить.

Придут старейших юные сменить.

И примут на оставленном посту

Учителей надежду и мечту!

Преподаватели уверены, что старшее поколение учителей с большей долей вероятности не смогут пройти через все эти новшества и вынуждены будут уйти со школы. А это значит, что более опытные педагоги перестанут учить наших детей и внуков!

"Я категорически против аттестации учителей. Дело в том, что для этой самой аттестации министерство образования откуда-то с неба взяли критерии оценивания. Оказывается, я обязана на видео провести открытый урок. То есть я должна отснять так, чтобы министр и его заместители имели ощущение, что они сидят у меня за партами. Это значит у меня должна быть соответствующая техника, чтобы меня было видно, и чтобы каждое мое слово слышалось. Кроме того, я должна выпустить несколько печатных изданий и должна подготовить определенное количество открытых уроков. А еще я забыла сказать, что нужно подготовить свое портфолио в бумажном виде. Никто из адекватных учителей не будет этим заниматься. Помимо этого, я еще должна сдать экзамен по своему предмету, по знанию законов, по ОИВТ, по педагогике, психологии и так далее.

В этой связи у меня встречный вопрос: а сама министр и ее чиновники смогут пройти это тестирование или аттестацию, которую они мне предлагают пройти? И после этого люди, которые не смыслят ничего в педагогике, сами не дали ни одного показательного урока хотят меня проверить и чему-то научить? Вот это меня крайне возмущает. Может министерству стоит обратить внимание на свою работу, в частности, это касается учебников, ошибок в олимпиадных заданиях, качества проведения курсов повышения квалификации и ошибок, которые допускаются в документах столь важного ведомства! Сколько критики было по этому поводу.

Опять же старшее поколение учителей с большей долей вероятности не смогут пройти через все эти новшества и вынуждены будут уйти из школы. Поэтому аттестация учителей должна быть только на добровольной основе.

А этот возрастной порог в 65 лет и вовсе глупость. Такой вывод, что все делается для того, чтобы в государственных школах остались одни дилетанты и неучи, а все мудрые, опытные учителя ушли в частные школы! В данном случае идет самый настоящий "геноцид учительской интеллигенции", - заявила одна из учителей.

Больше всего учителей возмущает, что все эти нововведения ввели без обсуждений с ними, родительской общественностью и директорами школ. А ведь каждая школа выполняет социальный заказ родителей, и если родителей устраивает руководитель и педагоги школы, то надо опираться прежде всего на мнение родительской общественности.

"Мы, столичные учителя, против всего этого! Может кто-то не в курсе наверху, но наши возможности не позволяют нам покупать домой гаджеты, снимать на видео уроки, выпускать статьи и брошюры, покупать дорогие книги (а школьные библиотеки пополнять нечем, т.к. УМК стоят денег, которых в школах нет), оплачивать интернет, покупать канцтовары и так далее. Просто для проведения открытого урока мы тратим из своего кармана по 1-2 тысячи сомов, так как нужны и ватман и маркеры, и другие пособия. И все это из кармана учителей, государство ни тыйына не выделило для проведения хотя бы одного открытого урока.

Учительство - это самая сознательная часть населения, на которую всегда опирается общество, если государству нужна помощь! Так почему бы не дать им возможность просто хорошо учить наших детей и внуков", - добавила ее коллега.

Наш скромный труд цены не знает,

Ни с чем он не сравним!

И все с любовью величают

Нас именем простым -

Учитель. Кто ж его не знает,

Простое имя это,

Что светом знаний озаряет

Живую всю планету!


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URL: https://www.vb.kg/435574
Теги:
школа, Кыргызстан
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