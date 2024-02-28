Шойгу: прозападные НПО активизировались в Центральной Азии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил во время выступления на коллегии военного ведомства, что прозападные неправительственные организации (НПО) активизировались в Центральной Азии для подрыва сотрудничества России с государствами региона.

По его словам, в Центральноазиатском регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных НПО, имеющих более 16 тыс. представительств и филиалов.

"На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией", - отметил Шойгу.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США профинансирует проекты по развитию демократических институтов и гражданского общества в Киргизии.

Источник: russian.rt.com