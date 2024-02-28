ГКНБ обнаружил незаконную майнинг-ферму в Караколе

В Иссык-Кульской области выявлен факт незаконного подключения майнинговой-фермы к электрическим сетям. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

По ее данным, в ходе проведенных по обеспечению энергетической безопасности мероприятий ГКНБ КР совместно с сотрудниками Каракольского РЭС выявили факт незаконного подключения майнинговой фермы к электрическим сетям области.

В ходе доследственной проверки установлено, что в одном из домов г.Каракол была организована противоправная деятельность по добыче криптовалюты путем создания майнинг-фермы с незаконным подключением к электрическим сетям и хищением электроэнергии.

В складском помещении дома нашли 12 единиц оборудования для добычи криптовалюты.

В настоящее время проводится подсчет нанесенного ущерба.