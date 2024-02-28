Акылбек Жапаров: В Кыргызстане будет создан центр инновационных технологий

В Кыргызстане будет создан центр инновационных технологий, который будет заниматься развитием и внедрением инновационных технологий, в том числе в области Искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Об этом сказал Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, выступая на международном ПЛАС-Форуме "Digital Kyrgyzstan".

Он отметил, что данный центр будет негосударственным учреждением, финансирование которого будет осуществляться за счет государственных субсидий и спонсорской помощи.

По словам Главы Кабинета Министров, Кыргызская Республика принимает активные меры по созданию благоприятных условий для развития и ведения бизнеса, а также для комфортной жизнедеятельности граждан, внедряя цифровые технологии и формируя открытое цифровое общество.

"В этом году мы примем первый в нашей истории "Цифровой кодекс Кыргызской Республики. Я рад вам сообщить, что мы переходим на новый этап предоставления услуг государством. В сентябре прошлого года мы запустили онлайн регистрацию транспорта. Продать и купить машину можно через мобильное приложение "Тундук" и другие банковские приложения. Буквально вчера запустили онлайн регистрации юридических лиц. Создать, перерегистрировать и ликвидировать юридическое лицо, можно не выходя из дома, при этом автоматически будет осуществлена регистрация в налоговой службе, Нацстаткоме и Соцфонде. Пользуясь случаем, хочу призвать наши банки принять участие в этом проекте, чтобы в ходе регистрации, можно было сразу открыть и банковский счет", - сказал он.

Акылбек Жапаров продолжил, что с 1 марта этого года запускается онлайн купля-продажа недвижимого имущества посредством приложения "Тундук".

"Как вы видите, мы набираем темпы. Государство готово делиться с бизнесом этими сервисами. Мы хотим, чтобы эти услуги были доступны на банковских платформах и мобильных кошельках. Таким образом мы сможем еще эффективнее предоставлять государственные услуги", - сказал он.

В своем выступлении Председатель Кабинета Министров особо отметил вопрос развития искусственного интеллекта в Кыргызстане. Он напомнил, что в прошлом году для обучения искусственного интеллекта кыргызскому языку за счет бюджета был приобретен суперкомпьютер, позволивший сделать первые шаги по распознанию и синтезу кыргызского речи. И на сегодняшний день по государственным радиоканалам цифровой диктор читает новости на кыргызском языке.

"Но перед нами стоят еще много задач, если мы хотим идти в ногу со временем. Во-первых, нам нужно создать языковой корпус кыргызского языка. Необходима оцифровка большого объема данных на кыргызском языке. Я считаю, что эта задача не только правительства, но и каждого гражданина. Поэтому мы будем привлекать волонтеров для этой работы и открыты к инициативам со стороны бизнеса. Во-вторых, в этом году мы обновим наши суперкомпьютеры на последнюю линейку Nvidia. На базе языкового корпуса и с помощью этих суперкомпьютеров мы сможем создать кыргызский Chat GPT и по этому направлению мы открыты для совместной работы с IT-сообществом. И в-третьих, будет создан центр инновационных технологий, который будет заниматься развитием и внедрением инновационных технологий, в том числе в области Искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Это будет негосударственное учреждение, финансирование которого будет осуществляться за счет государственных субсидий и спонсорской помощи", - сказал Акылбек Жапаров, подчеркнув, что эти шаги помогут продвинуться в развитии кыргызского искусственного интеллекта.

В завершении выступления Глава Кабмина отметил, что наступившая эра цифровой трансформации требует от нас не только адаптации, но и активного участия в формировании будущего.

В мероприятии принимают участие представители государственных органов, финтех-компаний, стартапов, венчурных фондов, иностранных и местных банков и микрофинансовых институтов, операторов платежных систем и связи, IT-специалисты.