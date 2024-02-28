В Бишкеке пройдет презентация очередной энциклопедии "Женщины Кыргызстана"

В честь приближающегося Международного Женского Дня, Конгресс женщин Кыргызстана с гордостью анонсирует выпуск уникальной энциклопедии "Женщины Кыргызстана". Под руководством Замиры Акбагышевой, президента Конгресса женщин Кыргызстана, эта значимая публикация станет весомым вкладом в празднование достижений женщин по всей республике. 29 февраля в 18:00 в филармонии имени Т.Сатылганова состоится торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню и презентации энциклопедии "Женщины Кыргызстана". Об этом сообщает пресс-служба Конгресса женщин Кыргызстана.

"В церемонии примут участие женщины из всех регионов Республики: многодетные матери, представительницы различных национальностей и профессий; заслуженные учителя и незаменимые врачи; ветераны женского движения и женщины, удостоенные высоких правительственных наград. Женщины, работающие в различных сферах страны, награждаются медалями Конгресса женщин Кыргызской Республики "За лидерство", "Образцовая мать", "За трудовую доблесть".

Торжественное мероприятие откроется поздравительной госсекретаря Суйунбека Касмамбетова и Президента Конгресса женщин Кыргызстана Замиры Акбагышевой.

Женщин поздравят Послы: Китайской Народной Республики - Ду Дэвэнь, Посол России- Николай Николаевич Удовиченко, посол Республики Кореи- Ли Вон Джэ, посол Пакистана Хасан Али Зайгам, посол Ирана Голам Хоссейн, посол Казакстана Жошыбаев Рапиль Сейтханович, представитель Россотрудничества в Кыргызской Республике - Альберт Зулхарнеев Фархатович и др.

Также поздравят артисты: Замир Арыкбаев, Съездбек Искеналиев, Гульназ Бекбосун кызы, Кенже Кобокова, Каныкей Раймалиева, Аскат Мусабеков, Найманбаев, Чырмашев, Юлия Руцкая, Ансамбли: группа "Музаман", группа "Айкөл", группа "Тенир Тоо", группа "Кыргыз Руху", ансамбль "Акак", ансамбли танца: "Шаттык", "Улыбка ", "Жаш Канат" .

Вечер будет посвящен кыргызстанкам, прославившим своим упорным трудом нашу родину: государственным и общественным деятелям, руководителям экономической сферы, деятелям науки и образования, здравоохранения, культуры и искусства, внесших весомый вклад в развитие сел, районов, областей и Кыргызстана и тех, кто достиг больших успехов в воспитании, образовании и просвещении кыргызстанцев, очерки о матерях, подаривших нашей родине выдающихся личностей.

Энциклопедия открывается поздравительным обращением Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, и включает в себя поздравления от международных и национальных лидеров и деятелей, в том числе Чрезвычайных и Полномочных Послов из разных уголков мира.

В книге "Женщины Кыргызстана" Замира Акбагышева - президент Конгресса женщин Кыргызской Республики, известный общественный деятель, имеющий большой практический и теоретический опыт в женском движении, представляет историю успеха 400 выдающихся женщин страны. Кандидатуры женщин в энциклопедию были предложены райгосадминстрациями, мэриями, Полномочными Представительствами Правительства КР, министерствами и общественностью. Книга оформлена эксклюзивными фотографиями из семейного архива героинь и известных фотокорреспондентов страны и зарубежья. Часть экземпляров книги будет передана библиотекам, международным организациям и посольствам. Книга будет интересна широкому кругу читателей.

Энциклопедия "Женщины Кыргызстана" представляет собой биографии жизни и достижений выдающихся женщин Кыргызстана, включая государственных и общественных деятелей, руководителей в экономике, науке, образовании, здравоохранении, культуре и искусстве, чьи труды и усилия оказали неоценимое влияние на развитие общества и государства. Биографии в книге также освещают вклад женщин в образование и воспитание, а также истории матерей, воспитавших выдающихся личностей страны. Эта энциклопедия также посвящена укреплению международных отношений, женщин из зарубежных стран, и Почетных членов Конгресса женщин Кыргызстана в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами.

Представители медицины

Кудайбергенова Индира-Ректор КГМА им. И. К. Ахунбаева, доктор медицинских наук, профессор. Осмонова Мээрим- Заведующая консультативнополиклиническим отделением КНЦРЧ, доктор философии медицины. Соромбаева Надира -Заведующая кафедрой "Общественное здравоохранение с курсом инфекционного контроля" КГМИПиПК им. С. Б. Даниярова. Алимбоева Гульбайра-Председатель профсоюзного комитета ЦОВП г. Кок-Жангак, Усубалиева Чынаркул-Бишкек шаарындагы тез жардам

клиникалык ооруканада терапия бөлүмүнүн жетекчиси. Алишерова Гульмира-Талас областык СПИДдин алдын алуу жана каршы күрөшүү борборунун башкы дарыгери. Баатырова Гулнара -Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министри. Чокморова Умуткан-Директор Республиканского центра "СПИД" МЗ КР". Мадемилова Чинара-врач- детский онкогематолог Национального Центра Охраны Материнства и Детства

Ученые

Саякбаева Айганыш-Заведующая кафедрой, профессор МАУПФиБ и Академии госуправления при Президенте КР. Рысалиева Мира Профессор кафедры"Финансы и кредит" КРСУ г. Бишкек. Омурова Салтанат -Директор филиала "Семетей" ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН", доктор экономических наук, Отличник Союза банков КР.

Джангарачева Мира- общественный деятель. Укуева Нургуль -Борбордук Азиядагы Америка университетинин вице-президенти, Экономика илимдеринин доктору-профессор.

Большая плеяда ученых представлена в энциклопедии

Ажимаматова Азинакан К. КР эмгектин Ардактуу ардагери, билим беруунун мыктысы. Абакирова Назира- А. Омурзаков атындагы Nº57 орто мектебинин директору. Турсуматова Гулпариз-Баткен шаарындагы Nº57-Кесиптик лицейинин окуу,

кыргыз тили мугалими. Турдубаева Айнагул-ОшМУнун Дуйнолук тилдер жанамаданияты факультетинин англис тилинин практикалык курсу кафедрасыны доценти. Тологонова Гулбарчын-Кочкорбаев Ш. атындагы орто мектебинде кыргыз тили жана адабияты сабагынан мугалим. Осмонкулова Саадат-КР Билим беруунун Мыкты мугалими. Омурканова Шайргуль-КР эмгектин КР эмгек синирген мугалими. Осмонова Астра- К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин муДУРу,КР Айыл чарбасынын отличниги. Жаанбаева Роза- Бишкек шаарындагы Nº5 Улуттук иннавациялык технологиялар мектеп-лицейини башталгыч класстарынын муталими. Костюк Ширин-(Жумагулова) -Ж. Баласагын атындагы университетинин, журналистика факультетинин деканы. Эркинбаева Бегайым-Совет айылындагы Лº72 Косиптик Лицейле англис тили мугалими, "Акматова Турдубубу КР эмгектин.

Бизнес-леди

Турдубаева Кумарбу-"Kumar Collection" Брендтин негиздочусу. Мусаева Эльвира-"Клининг" Компаниянын негиздеечусу. Кулбаева Канымбу- "Капитал Строй Инвест" курулуш компаниянын башкы директору. Садыкова Фатима-Основатель кондитерского цеха "СКАЗКА". Кадырова Жамила -Кытай-Кыргызстан-Казахстан-Россия соода-онор-жай тармагынын Бизнес-ледиси.

Представители государственных структур.

Топоева-Ставинская Батма- "Кыргыз тест" Мамлекеттик мекеменин жетекчиси. Супатаева Эльмира- КР Салык кызматынын отличниги.Оргараева Убакан Шурубековна Токтогул ГЭСтер Каскадында кызматкер. Исмаилова Аида-Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Республике Корея. Байженова Галя-ОшМЮИде д.м.а., адвокаттык ишмердуулук боюнча кызматкер.

Мигранты

Акималиева Айгул- Кыргызстан аялдар Конгрессинин Англияда туруктуу окулу, "ONG Energy" консалтинг компаниясынын директору. Ташматова Чынара Султанбековна- Новосибирск шаарында жеке ишкер, меценат. Асанова Раша Каныбековна-Москва шаарындагы Nº 62 поликлиникасында врач. Самсалиева Сабыркул- Италиянын Милан шаарында бизнес леди. Нарматова Атиркан Аширбаевна- Москвада жогорку категориядагы врач акушер-гинеколог, Саламаттыкты сактоонун мыктысы. Мизамова Кумушай - Москва шаарында ООО "ЛЮКС Сервис" клининг компаниясында менеджер. Мамажанова Тазагул Жаанбаевна Москва шаарындагы "Мээрим нуру" кайрымдуулук Фондунун терайымы. Макеева Батыйкул Жумалиевна-Москва шаарындагы "МОСКВА СИТИ"офисинин медайымы. Кенебаева Эльмира -Почетный ветеран труда КР, Кавалер медали международного.

Деятели искусства

Сарымсакова Анаржан -Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек синирген ишмер.

Рыбина Ирина-Ведущая солистка, Мастер сцены театр оперы и балета им. А. Малдыбаева. Аманова Роза-Ырчы, дастанчы, комузчу,композитор, профессор, Кыргыз Республикасынын Эл артисти. Бекмуратова Ангелика-Солистка сцены Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева. Жамгырчиева Айзад- Коомдук ишмер, теле алып баруучу.

Матери, взрастившие достойных сыновей

Абдыгулова Асангул-Кыргыз Республикасынын эмгектин Ардактуу ардагери, КР мамлекеттик катчы Суйунбек Касмамбетовдун апасы. Атабекова Самар-КР Ардактуу ардагери, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри К. Базарбаевдин апасы. Кыдыкова Сайраке-Кыргыз Республикасынын эмгектин Ардактуу ардагери, белгилуу мамлекеттик жана коомдук ишмер Салымбеков Аскардын апасы.

Представители Энергетики

Джунушбаева Елиза-ЖЧК "ЭК групп". Эгенбердиева Мира -Инженер Камбаратинской ГЭС-2. Кырбашева Кундус-"Жашыл электр станциялар" ассоциациясынын терайымы.

Замира Акбагышева отмечает: "Конгресс женщин Кыргызстана издает энциклопедию "Женщины Кыргызстана" с одной целью – чтобы наши современники, прочитав про судьбы соотечественниц, воспрянули и встали в ряды тех, кто трудится на благо и во имя Кыргызстана, чтобы грядущее поколение помнило о мужестве и героизме старших сестер и равняло свою поступь под их трудовые подвиги. Ведь героини книги– гордость страны и своим упорным трудом заслуживают любовь и уважение всего народа."

Часть экземпляров новой книги "Женщины Кыргызстана" будет передана библиотекам нашей страны и зарубежья, международным организациям и посольствам.