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"Кыргызтеплоэнерго" планирует к следующей зиме заменить 30 котлов

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Для подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 года в филиалах государственного предприятия "Кыргызтеплоэнерго" планируется установить 30 новых котлов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

Филиал "Чуйская специализированная передвижная механизированная колонна" для филиалов государственного предприятия "Кыргызтеплоэнерго" планирует изготовить котлы различной мощности в количестве 24 ед. марки "ВОССТ-М" и доставить их до места назначения филиалам, произвести установку и монтаж: Беловодск, Нарын, Каракол, Джалал-Абад, Таш-Кумыр, Кара-Куль. Также, 6 единиц планируется закупить в РФ: 3 единицы для Кара-Балтинского филиала, 1 - для Токмокского филиала, 1 - для Таласского филиала и 1 - для Майлуу-Сууйского.

Следует отметить, что филиал "Чуйская специализированная передвижная механизированная колонна" является структурным подразделением ГП "Кыргызтеплоэнерго". На протяжении последних нескольких лет данное предприятие занимается изготовлением и поставкой котлов филиалам ГП "Кыргызтеплоэнерго".

Кроме того, филиал "Чуйская специализированная передвижная механизмрованная колонна" осуществляет на месте монтаж и сборку котлов, полученных из Российской Федерации.

Филиал "Чуйская специализированная передвижная механизированная колонна" государственного предприятия "Кыргызтеплоэнерго" осуществляет изготовление, поставку котлов и их монтаж, в том числе и монтаж котлов иностранного производства, а также выполняет большой объем работ по ремонту котельного оборудования.

Напомним, в прошлом году филиалом "Чуйская СПМК" ГП "Кыргызтеплоэнерго" было обновлено 33 котла, 7 котлов завезенных из Российской Федерации бы установлены, осуществлен их монтаж, которые работают исправно и на сегодняшний день.


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URL: https://www.vb.kg/435586
Теги:
Бишкектеплоэнерго
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