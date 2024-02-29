В ходе операции "Арсенал" на Иссык-Куле изъято 15 единиц оружия. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в рамках данного мероприятия были проверены свыше тысячи охотников-любителей и 148 владельцев газо-травматического оружия. Обследованы 21 объектов разрешительной системы, где хранится огнестрельное оружие. Было раскрыто 20 ранее совершенных преступлений.

Сотрудниками милиции из незаконного оборота было изъято 15 единиц огнестрельного оружия. Всего было составлено 89 протоколов, 63 - за нарушение условий хранения и 23 - за просроченный срок регистрации огнестрельного оружия. По всем этим фактам наложены штрафы на общую сумму 78 тысяч сомов, из них взыскано 42 тысячи сомов.