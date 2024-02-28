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В Кыргызстане с 1 июля отменяется патент для торговой деятельности

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане с 1 июля прекращается осуществление торговой деятельности на основе патента. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, до указанной даты предпринимателям, занимающимся торговлей по патенту, необходимо выбрать наиболее подходящий налоговый режим.

В частности, предприниматели имеют возможность выбрать следующие налоговые режимы:

– общий налоговый режим (налоги уплачиваются в соответствии с действующим налоговым законодательством и ставками на общих основаниях);

– упрощенная система налогообложения на основе единого налога. Ставки налога составляют 0% при годовом объеме выручки до 15 млн сомов, 0,5% – до 30 млн сомов и 1% – до 50 млн сомов.

Также для рынков и мини-рынков ставка единого налога составляет 0,1%, если размер выручки не превышает 100 млн сомов за последние 12 месяцев.

При этом предприниматели (кроме рынков, отнесенных к стратегическим объектам), работающие на основе единого налога, обязаны использовать контрольно-кассовую машину (ККМ) и уплачивать страховые взносы, а также исполнять ряд других обязательств.

Отметим, рынки ТРК "Дордой" и "Тураталы эл базары" ("Кара-Суу"), отнесенные к стратегическим объектам, обязаны перейти на особый налоговый режим.

Сотрудники Налоговой службы проводят обучение предпринимателей и представителей администраций рынков по онлайн налоговым услугам и оказывают содействие в процессе по переходу на другой налоговый режим.

Дополнительную информацию можно получить в местных налоговых органах, в администрации рынка, по номеру 116 или на сайте.


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URL: https://www.vb.kg/435594
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
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