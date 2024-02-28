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Акылбек Жапаров с рабочим визитом посетит Китай

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента КР Акылбек Жапаров 29 февраля - 2 марта 2024 года совершит рабочую поездку в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной Республики.

В рамках рабочего визита состоится трехсторонняя встреча Акылбека Жапарова, члена политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии КНР, секретаря партийного комитета СУАР Ма Синжуя и премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова.

Также ожидается совместное посещение главами делегаций Кыргызстана, Узбекистана, СУАР контрольно-пропускного пункта "Иркештам-автодорожный". Кроме того, председатель кабинета министров КР ознакомится с деятельностью Нарынской свободной экономической зоны в городе Кашкар и посетит бондовый склад в Кашгарской свободной экономической зоне.

В рамках рабочей поездки ожидается проведение двусторонних и многосторонних переговоров по продвижению торгово-экономических связей.


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URL: https://www.vb.kg/435598
Теги:
Акылбек Жапаров, Китай, Кыргызстан
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