"Бавария", "Реал", "МанСити" и "Милан" набрали на четверых всего два очка!

Национальные чемпионаты по футболу выходят на "финишную прямую". В Европе начинается самое интересное для футбольного болельщика и любителя делать ставки в букмекерских конторах. Чем объясняется такая популярность футбола? Не в последнюю очередь непредсказуемостью, чему несказанно рады букмекеры. Например, футбольная линия букмекерской конторы Зенит, где можно найти одни из самых высоких коэффициентов на футбольные матчи (https://superbets.guru/zenit-mirror/) на игры минувшего тура ведущих европейских грандов на победу оппонентов Баварии, Реала, Ман Сити и Милана давала очень высокие коэффициенты, и можно лишь позавидовать тем прозорливым бетторам, которые выбрали для ставок в этих играх не фаворитов. Но, обо всем по порядку.

Бохум – Бавария 3:2

Похоже, что дни Тухеля в "Баварии" уже сочтены. Вряд ли руководство Мюнхена будет "терпеть" тренера после трех поражений кряду. Напомним, что 10 февраля Бавария с "треском" проиграла своему главному конкуренту в борьбе за чемпионство Байеру из Леверкузена 0:3, затем была "баранка" в Риме от местного "Лацио" 0:1 в первом раунде плей-офф лиги чемпионов, и "вишенкой" стало совсем уж неожиданное фиаско с Бохумом 2:3.

Гости начали матч хорошо, уже на 14 минуте Джамал Мусила открыл счет. Возможно, быстро забитый гол "расслабил" фаворита. Бавария владела территориальным преимуществом, уверенно контролировала матч. И на этом "безоблачном фоне", как "гром среди ясного неба" оказались два гола хозяев в концовке первого тайма: отличились Такума Асано и Кевен Шлоттербек на 38 и 44 минутах матча.

Баварии пришлось начинать все с начала, но хозяева стеной стояли у своих ворот, а на 78 минуте матча реализовали пенальти, да еще и получили численное преимущество. Гол Гари Кейна на 87 минуте матча лишь немного подсластил "горькую пилюлу" поражения Мюнхена, который уже на 8 очков отстает от "фармацевтов".

Райо Вальекано – Реал Мадрид 1:1

Выездной матч "галактикос" с одним из аутсайдеров прошел по схожему сценарию предыдущей игры Баварии с Бохумом, с той лишь разницей, что фаворит сыграл вничью. Гости также забили быстрый гол, на третьей минуте отличился Хоселу. Однако, хозяевам в середине первого тайма удалось восстановить равновесие, реализовав пенальти. В дальнейшем "Реал" владел инициативой, но реализовать игровое преимущество в забитые голы так и не сумел. А закончили матч гости, как и "Бавария", в меньшинстве, на 90+5 минуте за две желтые карточки поле покинул Дани Карвахаль.

Однако, в отличие от Баварии, потеря очков Реала практически не повлияла на его позиции в таблице Ла Лиги, команда Анчелотти продолжает уверенно лидировать, опережая Жирону на 6 очков и Барселону – на 8.

Ман Сити – Челси 1:1

У "горожан" был самый сложный соперник из четверки рассматриваемых матчей. Однако, учитывая статистику последних очных матчей в этой паре, и текущую форму команд, мало кто сомневался в уверенной победе хозяев. Но, сталось не так, як гадалось.

Напомним, что Челси побеждал в последний раз Ман Сити в финале лиги чемпионов 20/21. После того матча "горожане" выиграли у "аристократов" последующие шесть очных матчей с общим счетом 10:0! Матч первого круга в этом сезоне закончился голевой феерией 4:4 на Стэмфорд Бридж. При таких раскладах многие прочили очередную сухую победу фавориту.

Однако, "Челси", который, похоже, пошел на "поправку", снова дал бой своему оппоненту, несмотря на то, что Ман Сити имел большое преимущество. Рахиму Стерлингу удалось в концовке первого тайма открыть счет, но удержать победу "синие" не смогли, не хватило нескольких минут. Родри на 87 минуте матча принес своей команду ничью.

Этот сезон в АПЛ обещает быть очень "горячим" в плане борьбы за чемпионство. После 25 туров лидирует Ливерпуль (57 очков), за ним идет Арсенал (55 очков), у Ман Сити 53 очка и один матч в "запасе".

Монца – Милан 4:2

Завершаем наш краткий обзор провальных матчей фаворитов игрой итальянской Серии А, в которой Милан, проигрывая после первого тайма 0:2 и играя весь второй тайм в меньшинстве, совершил небольшой подвиг, сравняв счет, но все же проиграл, пропустив еще два гола в уже компенсированное время. Интересно, что Монца все 4 гола забила в добавленное время к первому и второму тайму.