Бактияр Алиев: Мы постараемся увеличить пенсии в этом году

Известно, что Соцфонд вновь предлагает реформы в пенсионной системе Кыргызстана. Что изменится на этот раз? На этот вопрос в интервью нашему изданию ответил председатель Социального фонда КР Бактияр Алиев.

- Мы внесли в Жогорку Кенеш законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере государственного социального страхования" с девятью поправками, которые направлены на обеспечение стабильной работы Социального фонда. Также задачей внесения изменений является создание справедливых условий для участников государственного пенсионного социального страхования.

Это прежде всего - упрощение процедуры выхода на пенсию. Первая страховая часть пенсии (СЧП) назначается с учётом страхового стажа и размера заработной платы работника в период до введения персонализированного учёта, который начал действовать с 1 января 1996 года. Для этого следует предоставить соответствующие документы, справки, выписки из трудовой книжки и иные подтверждения с каждого места работы за 60 месяцев любого периода трудовой деятельности до 1996 года. Иногда это является невозможным, поскольку многие предприятия прекратили своё существование, а в архивах не всегда содержатся такие сведения.

Размер части страховой пенсии за период до 1996 года, не является столь значительным. Он составляет всего лишь 10% от общего размера пенсии, и его доля в общем размере пенсии снижается с каждым годом. Происходит процесс исчезновения такой пенсии в связи с тем, что количество лиц, у которых имеется стаж до 1996 года, снижается по естественным причинам. Между тем, на его расчёт требуется около 90 времени как работников Социального фонда, также и заявителя. Всё это вызывает справедливые нарекания граждан, которые месяцами вынуждены собирать требуемые сведения.

В целях упрощения процедуры назначения пенсии предлагается по возрасту в страховой стаж до 1996 года засчитывать для мужчин 17 лет и для женщин - 12 лет с последующим ежегодным уменьшением стажа на один год, если им предшествовали или за ними следуют периоды уплаты страховых взносов не менее 12 месяцев. Лица, имеющие право на льготные пенсии, пенсии за особые условия труда, ввиду установленных критериев определения права на эти виды пенсии не будут охвачены новой формой расчета СЧП.

Пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца также не будут охвачены новой формулой, так как необходимый размер страхового стажа незначителен и составляет, согласно законодательству от 1 до 5 лет. Однако тем, кто вышел на пенсию по льготам, необходимо будет предъявить документы, подтверждающие, что они работали в высокогорных или вредных для здоровья условиях.

Инвалиды III группы начнут получать полную страховую часть пенсии. Сегодня для них базовая и страховая части пенсии установлены в размере 50 от исчисленной пенсии.

Для дальнейшей поддержки особо уязвимых категорий граждан и совершенствования политики назначения пенсии по инвалидности мы планируем внести изменение, чтобы для инвалидов III группы базовая и страховая части пенсии были установлены в размере 100.

Надбавки для пенсионеров, переехавших из горной местности, сохраняются. Тем, кто живет и работает в высокогорных условиях, при выходе на пенсию предоставляются льготы, то есть добавляется так называемый коэффициент высокогорья. А вот если после выхода на пенсию он уедет жить в другой регион, то эта надбавка убирается. Сейчас мы вносим изменение, чтобы этот коэффициент высокогорья сохранялся, невзирая на переезд в другое место.

Досрочный выход на пенсию будет приостановлен. Закон предусматривает, что мужчины могут выйти на пенсию в 60 лет, если у них есть 40-летний стаж, а женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, если у них есть 35-летний стаж. Мы хотим остановить это. У нас общий пенсионный возраст составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, и мы не повышали этот возраст. Если взять Казахстан, Россию или страны Европы, то пенсионный возраст для мужчин повышен до 65 лет либо даже до 66-67 лет. Возраст женщин увеличился минимум до 60 или до 63-65 лет. Например, в 2023 году в Кыргызстане вышли на пенсию 60 000 человек. Среди них 70 - льготники и досрочные пенсионеры. При этом изменение не коснется людей, живущих в высокогорье, либо многодетных матерей. Они будут выходить на пенсию на прежних условиях.

Но есть граждане, которые не платят взносы в Соцфонд. Что делается для того, чтобы изменить эту ситуацию?

- Ранее председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров заявил на налоговом форуме, что страховые взносы для лиц, занятых в бизнес-секторе, будут снижены с 27 до 14. У президента на этот счет тоже есть поручение. Сегодня с работодателя в Соцфонд удерживается 17. Мы работаем над тем, чтобы снизить взносы с 17 до 4.

По данным Нацстаткомитета, в Кыргызстане сейчас работают около 600 тысяч человек, которые не платят налоги и страховые взносы. Мы считаем, что если мы снизим сумму страховых взносов, то ситуация изменится.

А сколько вообще граждан страны платят страховые взносы в Соцфонд, и достаточно ли этих денег для выплаты пенсий и их повышения?

- Скажем, существуют организованная и неорганизованная отрасли. К организованным отраслям относятся бюджетные организации, государственные предприятия и юридические лица (например, ООО). В общей сложности деньги, которые они платят, занимают 97 бюджета Соцфонда.

Неорганизованный сектор включает в себя ларьки, рынки и тех, кто платит земельные паи. Деньги, которые они платят, составляют 0,8 нашего бюджета. Если наш общий бюджет составит 63 миллиарда сомов, то только 200 миллионов сомов поступит от тех, кто платит за земельную долю, и около 600 миллионов сомов - от тех, кто работает по патентам. Всего в 2023 году на пенсионные выплаты было потрачено 74 млрд сомов, тогда как на пенсионные выплаты неорганизованному сектору мы потратили 29 млрд сомов.

Наши деньги распределяются неравномерно. Например, если зарплата учителей и врачей составляет 20 тысяч сомов, то эти люди платят около 5 тысяч сомов в месяц, а представители неорганизованного сектора платят по 7 сомов и через 25 лет эта сумма составит 4 тысячи сомов. Но как только они выйдут на пенсию, то будут получать в месяц по 4 тысячи сомов. То есть Социальный фонд не может соблюдать принципы страхования. Поэтому мы включили этот вопрос в законопроект. Социальный фонд должен быть стабильным. Реформы, которые мы проводим сейчас, принесут плоды через 15-20 лет, а не завтра.

И опять же хочется спросить про разницу в размере пенсий, которая продолжает волновать некоторых кыргызстанцев.

- Это основной принцип страхования: чем больше страховых взносов будет внесено в Социальный фонд, тем больше будет сумма пенсии. Если мы не будем придерживаться таких принципов, то закономерно у граждан возникнут сомнения по поводу целесообразности выплат в Соцфонд. Зачем, мол, платить, если все равно получу определенную пенсию.

Более 400 человек получают пенсию в размере свыше 50 тысяч сомов. Это не государственные служащие, а сотрудники золотых приисков и таких горнодобывающих компаний, как "Кумтор". Кроме того, пенсии у тех, кто работает в банковской сфере, и тех, кто занимался бизнесом и откладывал большие деньги в Соцфонд, большие. Вместе с этим присутствуют члены профессорско-преподавательского состава, которые работают до 80 лет. Дело в том, что если пенсионер работает и платит в Соцфонд, то его пенсия каждый год пересчитывается и увеличивается. Поэтому неверно утверждение, что все, кто работал на государственной службе, получают большую пенсию. Низкую пенсию получают те, у кого меньше страховых взносов и меньший стаж, например, те, кто вышел на пенсию со стажем 2, 3 или 5 лет.

Тем не менее, есть мнение, что даже если всю жизнь перечислять деньги в Соцфонд, то пенсия все равно будет небольшой.

- У некоторых работников на всем протяжении их трудового стажа зарплаты были небольшие и соответственно страховые взносы были маленькие. То есть даже при большом стаже пенсия будет небольшой.

Насколько увеличилась пенсия за последние годы?

- Если посмотреть статистику последних 10 лет, то пенсии растут на 3, 4 или 5 в год. В 2017 году она увеличилась максимум на 7. В 2022 году мы увеличили пенсию на 33, а в 2023 году - 38. Для этого потребовалось дополнительно 40 миллиардов сомов. 16 миллиардов сомов из этой суммы поступило из бюджета КР, а 24 миллиарда сомов - из бюджета Социального фонда. Раньше на повышение пенсий мы тратили 3-4 миллиарда сомов в год, сейчас тратим 20 миллиардов. Мы увеличили пенсии более чем 500 тысячам пенсионерам на суммы от 2 до 7 тысяч сомов.

Были разговоры, что в этом году пенсия будет увеличена на 7%, но вы сказали, что это цифра может быть даже больше. Что может повлиять на увеличения размера пенсии?

- В бюджет 2024 года мы заложили 907 миллионов сомов для увеличения страховой части на 7. Мы планировали увеличить пенсию на 8 в 2023 году, но в первом полугодии нам удалось прибавить к пенсии больше запланированного за счет хороших страховых взносов. В этом году мы собираемся снизить страховые взносы для бизнеса. Если после реформы денег станет больше, то мы постараемся увеличить пенсии более, чем на 7 процентов.