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ГКНБ: Пресечена деятельность "земельной мафии"

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Пресечена коррупционная деятельность устойчивой преступной группы лиц, в период с 2010 по 2021 годы, занимавшихся незаконным выводом государственных и муниципальных земельных участков в частную собственность, куда входили должностные лица органов местной власти, суда, кадастра, управления архитектуры и градостроительства. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что участники т.н. "земельной мафии" выявляли временно пустующие государственные и муниципальные земельные участки, которые на основании поддельных правоустанавливающих документов передавались в частную собственность, в том числе путём дальнейшей легализации судебными решениями.

Установлено, что указанными действиями в частную собственность предварительно незаконно выведены порядка 58 га земельных участков сельскохозяйственного назначения ориентировочной рыночной стоимостью более 52 млн сомов.

28 февраля в рамках возбужденного уголовного дела проведены обыски в домах 13 предполагаемых членов "земельной мафии" в городе Бишкеке и Иссык-Кульской области. Задержаны и водворены в ИВС ОВД г.Каракол 5 ответственных должностных лиц из числа руководства органов кадастра, управления архитектуры и градостроительства. В ходе следствия действиям остальных 8 членов данного преступного сообщества будет дана соответствующая юридическая оценка.

Расследование уголовного дела продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/435605
Теги:
ГКНБ, задержание, земельный участок, Иссык-Кульская область, коррупция, Бишкек
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