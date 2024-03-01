Интервью с главой Минсельхоза КР Бакытом Торобаевым

В Стратегии развития сельского хозяйства КР на 2021-2025 годы планировалось довести удельный вес перерабатываемой сельхозпродукции в 2023 году до 20 процентов. Удалось достичь планируемого показателя? На этот и другие вопросы нашему изданию ответил заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

- Можно сказать, да. Сегодня доля перерабатываемой сельхозпродукции от обрабатывающего производства составляет 19,1 процента.

Какова доля площади пашни, используемой под органическое земледелие, от всех пашен страны?

- Производство органической продукции в республике делится на три категории. Первая - шесть кооперативов, которые выращивают и собирают хлопок, лекарственные травы, абрикосы, дикие каперсы, сливы и другие культуры по международным стандартам и экспортируют их за рубеж. Всего сертифицировано 21 тысяча 149 гектаров. Вторая категория – 10 аймаков, производящих органическую продукцию. Они реализуют овощи и фрукты на местных рынках и в магазинах и сертифицируются системой PGS. Площадь их пашен составляет 6 тысяч 900,92 гектара. И третья категория - это 15 аймаков и 169 пилотных хозяйств, которые находятся в переходном периоде и реализуют свою продукцию на местных рынках и магазинах. Их общая площадь 37 тысяч 800,6 гектара. Всего по республике под органическое производство занято 65 тысяч 850,52 гектара, что составляет 5 процентов от общей пахотной площади. И площадь органики с каждым годом растет. По сравнению с 2022 годом увеличение составило 30 тысяч 188,58 гектара.

Вы планировали к 2023 году довести количество действующих сельхозкооперативов до 366. По факту их уже 478, которые объединили 32 тысячи человек. Больше всего действующих кооперативов в Джалал-Абадской, Чуйской и в Ошской областях. В чем причина развития кооперативного движения в стране?

- Действующих сельскохозяйственных кооперативов на 31 января 2024 года гораздо даже больше – их уже 694, а площадь обрабатываемых ими земель - 52 тысячи 420,1 гектара. Число членов – 25 тысяч 670 человек. В Чуйской области 82 кооператива, в Иссык – Кульской – 61, Ошской – 94, Джалал-Абадской больше всех - 241, Таласской – 84, Нарынской – 63, Баткенской – 69. Сельхозкооперативы работают в семеноводческой, племенной, сервисной и перерабатывающей отраслях сельского хозяйства. Как известно, постановлением кабмина от 9 сентября 2022 года внесены изменения и дополнения в постановления правительства КР от 22 июня 2007 года и 17 декабря 2021 года по предоставлению земель, находящихся в ведении Госфонда сельскохозяйственных и пастбищных угодий, в аренду кооперативам с прямым приоритетом без конкурса.

Также для поддержки предпринимателей, повышения уровня материально-технической базы сельскохозяйственных субъектов, развития малого и среднего бизнеса приняты проекты "Финансирование сельского хозяйства" и "Финансирование агропромышленного комплекса", согласно которым на льготных условиях возрождаются ранее созданные и не функционирующие сельскохозяйственные кооперативы. Поэтому благодаря работе кабмина количество сельскохозяйственных кооперативов увеличилось в 1,5-2 раза.

В 2023 году по республике введено в действие 216 кооперативов в сельскохозяйственном производстве. Из них в Чуйской области - 12, Иссык-Кульской -10, Ошской - 36, Джалал-Абадской – 91, Таласской -19, Нарынской - 17, Баткенской - 31.

Удельный вес экспорта агропромышленной продукции в объеме экспорта в 2023 году планировалось довести до 15,7 процента? Удалось ли достичь такого показателя?

- Годовой отчет еще не готов, а за 11 месяцев 2023 года удельный вес экспорта агропромышленной продукции в объеме экспорта составил 12,7 процента.

По вашим данным, в Кыргызстане примерно 450 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств. Сколько из них ежегодно получают льготные кредиты по линии проекта ФСХ?

- В стране насчитывается более 460 тысяч хозсубъектов, занимающихся сельскохозяйственным производством. С 2013 года по проекту "Финансирование сельского хозяйства" осуществляется выдача льготных кредитов. За этот период 127 тысячам 884 субъектам сельского хозяйства и предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности было выдано 54 миллиарда 947 миллиона сомов.

За период реализации проекта валовое производство сельского хозяйства увеличилось на 772 миллиарда 825,6 миллиона сомов, темп роста увеличен на 16,3 процента. При этом удельный вес валового производства сельского хозяйства к ВВП страны почти не имеет роста и составляет в пределах 11,6–12,2 процента. Вместе с тем, в растениеводстве произошло существенное обновление семян сельхозкультур. Субъекты сельского хозяйства получили кондиционные семена высших репродукций. Также увеличено поголовье крупного рогатого скота, в том числе племенных коров, осуществлена модернизация предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, закуплено оборудование, у них появились оборотные средства, созданы новые рабочие места.

В пандемийном 2020 году остро встал вопрос продовольственной безопасности. Тогда в стране были довольно низкие показатели по производству отечественного растительного масла. Как сейчас обстоят дела с выращиванием сырья для масла?

- Сегодня работаем над увеличением посевных площадей по выращиванию культур растительного масла, имеются и предприятия по его переработке и производству. Кабмин предоставил льготы, освободив от уплаты НДС импорт сырья для дальнейшей переработки растительного масла. На сегодняшний день в республике имеется 14 заводов, которые при наличии сырья могут покрыть потребность населения в растительном масле. В год для всего населения его требуется 72 тысячи тонн. За 2022 год производство составило всего лишь 6 тысяч тонн, но в прошлом году было произведено 15,5 тысячи тонн, то есть обеспечили уже более 43 процентов населения страны за счет собственного производства.

Какие виды сельхозпродукции Кыргызская Республика может экспортировать в Китай?

- Согласно межправительственным протоколам, мы можем поставлять живых лошадей (в том числе ослов, мулов), куриные лапки, молоко и молочную продукцию, мед, медовые изделия, дыни, черешню, пшеничную муку, сою, кукурузу, виноград, грецкие орехи.

Какую поддержку оказывает правительство крестьянам для приобретения сельхозтехники?

- С 2011 года по инициативе министерства при поддержке кабмина через ОАО "Айыл Банк" реализуются лизинговые проекты, позволяющие по запросам крестьян на льготных условиях предоставлять им зерноуборочные комбайны, тракторы различных моделей и сельскохозяйственное оборудование на льготных условиях. Срок лизинга – 7 лет под 6 процентов годовых. Первоначальный вклад лизингополучателя - от 10 и выше. Если он в качестве оплаты первоначального взноса взносит 30 и выше от стоимости предмета лизинга, тогда не требуется дополнительный залог в виде техники, полученной в лизинг. Страховка техники производится добровольно с согласия лизингополучателя.

Объем операций по передаче сельскохозяйственной техники в лизинг в стране в денежном выражении увеличивается на 35-40 процентов ежегодно, количество предоставляемой техники - на 25-30 процентов. С 2011 года сельским товаропроизводителям выданы 5 тысяч 971 единиц техники на 14,3 млрд сомов, в том числе в 2023 году - 1155 единиц техники на 4,3 млрд. и за январь 2024 года - 57 единиц техники на сумму 658,2 млн сомов.

Кабмин планирует построить 64 БСР и БДР. Это решит вопрос дефицита поливной воды в летнее время?

- Сейчас Службой водных ресурсов разрабатывается Государственная программа по строительству аккумулирующих сооружений, ирригационных сооружений на 2024-2035 годы. Предусматривается построить 83 БДР общей емкостью 540,47 миллиона куб., ввести 39 тысяч 612 гектаров новых орошаемых земель, повысить водообеспеченность земель на площади 235 тысяч 56 гектаров.

На реках, где их сток зарегулирован водохранилищами, бассейнами, обеспеченность сельскохозяйственных культур водой сохранится в пределах 90 процентов, что несколько смягчит отрицательное влияние низкой водности рек. Кроме того, только 23 процента орошаемых земель республики будут обеспечены поливной водой в достаточной мере. Строительство ирригационных объектов и водохранилищ позволит использовать воду для предотвращения деградации и опустынивания земель. Вода, собираемая в водохранилищах, позволит смягчить периоды маловодья и будет содействовать решению проблемы, связанной с прохождением паводковых вод и селевых потоков.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: silunews.kg