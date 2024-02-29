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ГНС запустила сервис по автоматической учетной регистрации в Соцфонде

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Государственная налоговая служба совместно с Социальным фондом Кыргызской Республики запустила сервис по автоматической учетной регистрации в органах Социального фонда при прохождении государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Также данный сервис доступен при прохождении онлайн регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц через сайт cabinet.salyk.kg.

Теперь налогоплательщикам при регистрации индивидуальных предпринимателей и организаций нет необходимости дополнительно обращаться за регистрацией в органах Социального фонда.

Отметим, в качестве документа, подтверждающего регистрацию, будет выдаваться регистрационная карта налогоплательщика формы STI-025. Эта карта содержит основные сведения о налоговом режиме, регистрационном номере и тарифе плательщика страховых взносов.

Новый сервис направлен на упрощение процедуры регистрации предпринимателей в налоговых органах и на формирование благоприятного экономического климата для бизнеса.

Напомним, ранее ГНС запустила сервис по онлайн регистрации налогоплательщиков в качестве индивидуального предпринимателя или физического лица на сайте Cabinet.salyk.kg без посещения налогового органа.


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URL: https://www.vb.kg/435607
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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