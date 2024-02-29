Неизвестные силой пытались посадить школьника в авто. Подробности инцидента

На видео попал момент, когда школьника пытались силой посадить в автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области. По ее данным, милиционеры установлены личности участников данного инцидента.

28-февраля в соцсетях распространилась видео, где неизвестные на автомашине "Мерседес" пытались силой посадить несовершеннолетнего в салон автомашины. По предварительным данным, данный случай произошел в городе Каракол.

Ранее по данному факту в ОВД города Каракол никто с заявлениями или сообщениями не обращался. Видео распространённый в социальных сетях в этот же день был зарегистрирован в электронном журнале учета информации ОВД города Каракол и была начата проверка.

В ходе проверки сотрудниками городской милиции были установлены автомашина и личности, находившиеся в ней. Ими оказались, ученики 10-класса школы-гимназии № 11 города Каракол 16-летний К.У., Э.Н., Ж.Б. и А.И., которые были доставлены с законными представителями в следственную службу ОВД города Каракол. Также был установлен личность несовершеннолетнего, которого пытались посадить в автомашину. Им оказался ученик 3-класса средней школы № 2 города Каракол, который также был доставлен с законными представителями в следственную службу.

По словам старшеклассников, они 27-февраля на автомашине "Мерседес Бенц", принадлежащий отцу одного из учеников катались по городу. За рулем находился Ж.Б., который увидев детей, игравших на обочине дороги, остановился рядом с ними. Находившиеся с ним одноклассники в шутку хотели посадить одного из игравших детей в салон автомашины, чтобы они больше не играли на обочине дороги.

В настоящее время проверка продолжается по установлению всех обстоятельств по данному факту.