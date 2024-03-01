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Ду Дэвэнь: Учите китайский язык и реализуйте свою мечту! 

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"В Китае же все лучшее! Хочу поступить в Пекинский университет Цинхуа и стать лучшим врачом в Пекине!", - твердо и уверенно ответила ученица восьмого класса Сафиана на вопрос, почему она учит китайский язык. В бишкекской школе-гимназии №31 язык Конфуция учат многие. Видимо, знают, что за китайским открываются большие возможности. А руководство школы создает необходимые условия для овладения им.

К примеру, в учебном заведении каждый год отмечают китайский Новый год или праздник Весны. В этом году на праздник приехали Посол Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь, вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева, аким Ленинского района Жыргалбек Шакиев и другие. К встрече коллектив и ученики школы подготовились основательно: развесили красные бумажные фонари – символ китайских праздников, организовали фотовыставку, выставку поделок в виде масок героев китайских сказок, каллиграфия, бумажных кружев в китайском стиле и многое другое.

На открытом уроке гостям показали, как с помощью интерактивной доски дети учат язык. И, конечно, устроили концерт. Всех удивила ученица 11 класса Камила Борубаева: она прочитала рэп на китайском языке! А ведь это сложный жанр, когда нужно выразительно читать стихи большого объема.

Посол Ду Дэвэнь, как всегда, пришла не с пустыми руками. В честь праздника она преподнесла ученикам подарки и назвала прогрессивным шагом решение руководства школы преподавать китайский язык, потому как он открывает перед молодыми большие возможности. Китай – мощная держава и играет все более важную роль в мире. А его развитие положительно отражается на развитии многих стран, в том числе Кыргызстана.

- Китайский язык – это основа. Если вы будете знать язык, то у вас появятся возможности для сотрудничества и общения, - сказала Ду Дэвэнь. – Учите китайский язык и реализуйте свою мечту. В свою очередь, правительство КНР выделяет немалые суммы на гранты для бесплатного обучения кыргызской молодежи в китайских вузах.

Как рассказала газете "Шелковый путь. Культурное развитие" вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева, в столице в нескольких школах изучают китайский язык. В одних - в кружках, в других введены уроки. Такие школы сотрудничают с институтами Конфуция, и детям предоставляется возможность участвовать в конкурсах и поступать в китайские вузы по грантовой программе.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ


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URL: https://www.vb.kg/435612
Теги:
школа, Бишкек, Кыргызстан, посол
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