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В Оше проходит ярмарка "Агро Экспо 2024"

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В Оше открылась ярмарка "Агро Экспо 2024" – "Сельское хозяйство в условиях изменения климата". Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в мероприятии принимают участие порядка 40 фирм и организаций сельского хозяйства, фермеры, фермеры и сельхоз производители из Турции, России, Чехии, США и всех регионов Кыргызстана.

В рамках выставки проводятся информационные сессии и презентации для сельхоз производителей по улучшению и развитию сельского хозяйства по различным направлениям.

Ярмарка проводится организацией TES-Центр при поддержке мэрии города Ош.


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URL: https://www.vb.kg/435614
Теги:
выставка, Ош, сельское хозяйство
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