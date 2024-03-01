В Оше проходит ярмарка "Агро Экспо 2024"

В Оше открылась ярмарка "Агро Экспо 2024" – "Сельское хозяйство в условиях изменения климата". Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в мероприятии принимают участие порядка 40 фирм и организаций сельского хозяйства, фермеры, фермеры и сельхоз производители из Турции, России, Чехии, США и всех регионов Кыргызстана.

В рамках выставки проводятся информационные сессии и презентации для сельхоз производителей по улучшению и развитию сельского хозяйства по различным направлениям.

Ярмарка проводится организацией TES-Центр при поддержке мэрии города Ош.