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Фигуристка из Кыргызстана впервые выступила на мировом чемпионате в Китае

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- Нина Ничипорова
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"Прекрасная, прекрасная девочка!" – постоянно твердил комментатор, оценивая выступление нашей юной фигуристки. 28 февраля спортсменка из Кыргызстана Жасмин Шлага, принимающая участие в чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Тайбэе, в Китае, успешно выступила на соревнованиях с короткой программой в женском одиночном катании.

"Мы довольны, что впервые наш Кыргызстан вышел на масштабный мировой уровень по фигурному катанию, - рассказала хореограф по фигурному катанию национальной сборной, представитель Конькобежной федерации Кыргызстана Валенсия Шлага. - Многие удивились и новому нашему флагу, и катанию Жасмин. Подходили и спрашивали, откуда мы. По набранным баллам мы обошли даже многих чемпионов мирового масштаба. К сожалению, не прошли в произвольную программу, но для нас выступление и в короткой программе уже большое достижение, так как спортсменка из Кыргызстана впервые принимает участие в мировых соревнованиях по фигурному катанию.

Конечно, мы с Жасмин не остановимся на достигнутом. Главное - больше работать и без травм. На этот раз мы решили чистенько откатать, не стали рисковать в тройных прыжках, Жасмин сделала каскад 3/2 тулуп. Если бы она выполнила тулуп 3/3, то, скорее всего, вошла бы в произвольную программу. В короткой программе было 46 участников, в произвольную же программу допускается только 24. У японцев, американцев и корейцев есть, например, по три квоты. А поскольку мы только начинаем, Кыргызстану выделена всего одна квота на одного спортсмена. В произвольной программе остаются впереди и проходят первыми все мировые звёзды.

Но мы довольны и очень рады, что приняли участие в чемпионате мира. Хочется, чтобы больше наших детей приходили в фигурное катание, чтобы в нас верили. Жасмин также просит передать большой привет своей родной школе "Приоритет", замечательным ученикам и педагогам, которые постоянно поддерживают её в спортивной жизни. Спасибо также всем кыргызстанцам за поддержку!".


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URL: https://www.vb.kg/435620
Теги:
Китай, спорт, фигурное катание, Кыргызстан, Соревнования
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