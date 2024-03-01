На кыргызско-китайской границе таможенники работают круглосуточно

Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики, сообщает, с 1 марта 2024 года на пунктах пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" сотрудники таможенной службы начали нести службу в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для обеспечения эффективной внешнеэкономической деятельности и несения службы в режиме 24/7 на пунктах пропуска расположенных на кыргызско-китайском участке государственной границы таможенной службой проведены все необходимые работы.

Для увеличения пропускной способности пунктов пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" проводятся работы по улучшению инфраструктуры.

По пункту пропуска "Торугарт", на сегодняшний день проведена реконструкция административного здания комплекса Торугарт-2, с устройством шести полос движения, установкой крытых, утепленных ангаров, где одновременно может проводится таможенный контроль в отношении шести транспортных средств.

Помимо этого, в настоящее время в рамках содействия развитию внешней торговле ГТС проводится работа по автоматизации таможенных процессов и таможенного контроля. Для обеспечения прозрачного учета в пунктах пропуска "Торугарт" и "Иркештам" установлены камеры считывания государственных номерных знаков и проводится интеграция аппаратно-программных комплексов для централизованного мониторинга.

В целях оптимизации бизнес-процессов на отмеченных пунктах пропуска, в пилотном режиме запущен проект "Санарип тамга", включающий внедрение и использование нового портала подачи предварительной информации, а также информационной системы взаимодействия между контролирующими органами на границе.

Проект "Санарип тамга" позволяет в оперативном порядке обмениваться с контролирующими органами предварительной информацией, подаваемой участниками внешнеэкономической деятельности, а также принимать решения по применению форм и видов контроля до прибытия товаров на пункт пропуска и предусматривает внедрение механизма "Одного окна" и принципа "Одной остановки", исключающие дублирование функций по проведению контроля на границе.

Таким образом, переход на круглосуточный режим несения службы сотрудниками таможенной службы на пунктах пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный", проводимая работа по улучшению инфраструктуры, а также автоматизация таможенных процессов, позволит увеличить пропускную способность пунктов пропуска и создаст благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности.