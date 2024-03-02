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Кыргызстан поставит в Китай 10 тысяч тонн грецких орехов

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- Нина Ничипорова
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Кыргызстан поставит в Китай 10 тысяч тонн грецких орехов. Заключен контракт на поставку в Китай 10 тысяч тонн грецких орехов, сообщает Министерство сельского хозяйства КР.

Соглашение подписано в рамках работы по увеличению экспорта и поиску новых рынков сбыта отечественной продукции. Заключен контракт на экспорт 10 тысяч тонн грецких орехов в Китай. Экспорт начался в январе, уже поставлено 500 тонн.

Последний раз орехи, в том числе грецкие поставляли в КНР еще в 2020 году, тогда объем экспорта составил 340 тонн. С января по ноябрь 2023 года Кыргызстан продал за рубеж 21,2 тысячи тонн орехов разных видов.


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URL: https://www.vb.kg/435631
Теги:
Китай, Кыргызстан, Минсельхоз
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