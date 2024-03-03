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ГУОБДД просит родителей научить детей переходить пешеходные переходы

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Большинство дорожно-транспортных происшествий с участием подростков связано с фактом наезда на пешеходов. В связи с этим ГУОБДД просит родителей научить подростков соблюдать правила дорожного движения.

"Дорогие родители, обучайте своих маленьких детей безопасным уличным переходам на дорогах дошкольного возраста, обозначая пешеходные переходы и обучая их порядку их прохождения. Также обратите внимание на обе стороны при переходе пешеходных переходов и напомните себе, что вы должны переходить дорогу только тогда, когда движение транспортных средств остановлено, и что вы должны переходить дорогу быстрее, не отвлекаясь на мобильный телефон или занимаясь другими делами.

Кроме того, мы просим родителей , чтобы ваши дети носили светоотражающие элементы, чтобы они были видны водителям в ночное время".


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URL: https://www.vb.kg/435637
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