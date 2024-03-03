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Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Таласского лицея

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Прокуратурой Таласской области проведена проверка в Таласском лицей-комплексе при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

В ходе проверки установлено, что ответственные лица лицея, злоупотребляя должностным положением вопреки интересам службы, без отображения сведений в книгах учета, помимо установленного размера заработной платы в период с 2019-2023 годы незаконно перечислили денежные средства на карточные счета работников лицея на общую сумму 1 млн. 662 тыс. 337 сомов.

По результатам проверки прокуратурой Таласской области возбуждено уголовное дело по ст.337 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР, расследование дела поручено УВД Таласской области.


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URL: https://www.vb.kg/435638
Теги:
прокуратура, Таласская область
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