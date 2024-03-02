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Суд приговорил Дамиру Ниязалиеву к трем годам колонии

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Ленинским районным судом города Бишкек было рассмотрено уголовное дело в отношении кандидата в депутаты ЖК Дамиры Ниязалиевой. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

"Ленинским районным судом города Бишкек было рассмотрено уголовное дело в отношении Н.Д.А., Г.С.Дж., Г.И.С., Х.Ю.С., У.Р.Б. и А.А.Б., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 196 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики (в ред. 28.10.2021 года).

Приговором от 29 февраля 2024 года Н.Д.А., Г.С.Дж., Г.И.С., Х.Ю.С., У.Р.Б. и А.А.Б. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 196 УК Кыргызской Республики (в ред. 28.10.20121г.) и назначено им наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии со статьей 93 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики и на основании пункта 4 части 1 статьи 1 Закона Кыргызской Республики от 25 января 2024 года "Об амнистии в связи с 30-летием принятия Конституции Кыргызской Республики и 75-летием всеобщей декларации прав человека" Н.Д.А., Г.С.Дж., Г.И.С., Х.Ю.С., У.Р.Б. и А.А.Б. освобождены от назначенного наказания в виде лишения свободы".


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URL: https://www.vb.kg/435642
Теги:
Дамира Ниязалиева, суд
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