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В ОДКБ обсудили проект по укреплению таджикско-афганской границы

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В Москве под председательством таджикской стороны состоялось совместное заседание представителей заинтересованных министерств и ведомств государств – членов ОДКБ и членов Рабочей группы по доработке проекта Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

"К участникам заседания с приветственным словом обратились заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов и заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Валерий Семериков в своем выступлении выразил уверенность, что с учетом участия представительных делегаций имеются все возможности выйти на согласованные решения по проекту Программы.

По итогам заседания проект Программы, а также проекты решений о ней органов ОДКБ доработаны и достигнута договорённость о внесении вышеуказанных проектов документов на рассмотрение Постоянного совета ОДКБ для принятия решения о направлении их на дополнительное согласование в государства – члены Организации".


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URL: https://www.vb.kg/435645
Теги:
ОДКБ
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