Медербек Корганбаев: Страны ЦА и Китай могут быть полезны друг другу

Председатель кабинета министров, руководитель Администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и член Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарь партийного комитета СУАР КНР Ма Синжуй провели трехстороннюю встречу, которая прошла в городе Кашгар.

В ходе встречи Акылбек Жапаров отметил, что Синьцзян является для Кыргызстана своего рода воротами в Китай. Исторически и в силу своего расположения так сложилось, что и Кыргызстан становится для Китая воротами в направлении сразу нескольких стран Центральной Азии. В данном контексте встреча была очень важной для дальнейшего развития наших отношений во всех областях.

К ней было приковано внимание общественности, экспертов, бизнесменов, политологов и журналистов всех стран-участниц. На медийном пространстве Кыргызстана, Узбекистана и Китая много говорится о ее результатах. Своим мнением по итогам встречи в интервью vb.kg поделился известный в Кыргызстане политолог Медербек Корганбаев.

Какова была цель трехсторонней встречи в Кашгаре СУАР? Судя по ее высокому уровню, обсуждаемые вопросы сегодня очень актуальны и важны для трех стран?

- Несомненно, первым вопросом на повестке встречи делегаций кабинетов министров Кыргызстана и Узбекистана с членом Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем партийного комитета СУАР КНР является углубление торговых и экономических отношений Бишкека и Ташкента с КНР. Кыргызстан, Узбекистан и Китай одинаково заинтересованы в увеличении товарооборота. В то же время благодаря экономическому прогрессу Поднебесной идет рост потока китайских инвестиций в страны Центральной Азии. Пекин крайне заинтересован вкладывать капитал в разработку полезных месторождений и в создание совместных производств на территории Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Очень много направлений, где страны ЦА и Китай могут быть полезны друг другу, работы, как говорится, непочатый край.

Акылбек Жапаров акцентировал внимание во время встречи на проблемах, связанных с функционированием контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-китайской границе. Насколько важно решение этих проблем для наших взаимоотношений?

- Экономика любой страны начинается с ее таможни. Развитие внешнеэкономических связей подразумевает упрощение таможенных процедур и уменьшение бюрократических проволочек между партнерами. Экономическое сотрудничество между КР и КНР будет более эффективным в случае модернизации таможенной системы и совершенствования таможенных постов и таможенного порядка со стороны Кыргызстана. Однозначно, официальный Бишкек получит возможность больше экспортировать свои товары в Китай и импортировать китайскую продукцию в кратчайшие сроки. Для Кыргызстана будет правильным и полезным изучать и внедрять в работу кыргызских таможенных органов методы и технологии деятельности таможенного ведомства КНР. Меньше бюрократии - больше прибыли и больше поступления товаров.

На ваш взгляд, скажется ли эта встреча в верхах на продвижении экономического развития между Китаем и Кыргызстаном, а также между Китаем и Центральной Азией?

- Китай является ключевым инвестором и торговым партнером в Центральной Азии. Обоюдные визиты глав правительств КР и КНР являются доказательством позитивного развития двусторонних отношений Бишкека и Пекина. Экономическое влияние КНР является благоприятным для экономики Кыргызстана и центральноазиатского региона в целом.

Китай благодаря визитам кыргызской стороны на таком высоком уровне в очередной раз убеждается в том, что Кыргызстан также заинтересован в укреплении партнерства с КНР. Прогресс торговых и экономических взаимоотношений гарантирует приток новых инвестиций и кредитов в Кыргызстан, которые в свою очередь создают новые рабочие места, развивают бизнес, улучшают благосостояние граждан КР и обеспечивают население доступными и дешевыми товарами.

Китай получает возможность реализовать свои масштабные экономические проекты на полях Центральной Азии и через территорию ЦА. Китай наряду с торгово-экономическим сектором успешно укрепляет военно-техническое сотрудничество с центральноазиатскими республиками. Пекин желает видеть по соседству развитую и безопасную Центральную Азию.