Эмоции могут нарушить равновесие. Гороскоп с 4 по 10 марта

На этой неделе завершается лунный цикл и в воскресенье, 10 марта, состоится первое весеннее Новолуние. В начале неделе эмоциональные всплески могут не лучшим образом сказываться на личных отношениях. Поступив мудро и рассудительно, удастся удержаться от резких высказываний и сохранить гармонию в отношениях. А в целом до выходных дней время располагает к покупкам, поездкам, завершению важных дел. Не поддаваясь ажиотажу, можно будет сделать удачные подарки и отметить в романтичной обстановке 8 марта. В выходные дни вновь возможны перепады настроения, что может подталкивать к конфликтам, усиливать тревожность. Постарайтесь действовать рассудительно. Новолуние наступит 10 марта в 15.00 по Бишкеку (12 часов по Москве). Время загадывать желания, стоить планы, мечтать, набираться силой и энергией.

Овен - заранее выбирайте подарки к празднику и делайте прочие покупки. В этом случае будет время подумать и сделать удачный выбор. Делая всё в последний момент, вы можете попасть во власть разгорающегося предпраздничного ажиотажа и лишиться приличной суммы денег. Кстати, незапланированные вечеринки также могут доставить немало хлопот ввиду неудачной компании. Не перегружайте себя, в противном случае здоровье может дать сбой.

Телец – постарайтесь не перейти в общении с руководством на повышенные тона. Это может всё испортить. Вам окажут поддержку влиятельные люди и, проявив выдержку, вы сумеете решить важные вопросы в свою пользу. При организации праздничных вечеринок проявите инициативу, и всё пройдёт более чем успешно. Слушая мнения окружающих людей, вы можете втянуться в длительные споры, время будет упущено и начнут поиск виноватого в срыве праздника.

Близнецы – руководство готово будет вас поддержать, а потому не откладывайте встречу на потом. Удастся также решить вопросы с документами. Постарайтесь только не втягиваться в тяжбы. Устроив сыр бор из-за несущественных причин, вы рискуете заполучить проблему. А праздник удастся на славу. Поздравления придут даже от людей с которыми не так хорошо знакомы и возникшая переписка поможет в развитии дружбы. В поездках будьте осторожнее, а в выходные дни лучше воздержаться от экстремальных развлечений.

Рак – игнорируя досужие сплетни и не растрачивая время на перепалку в соцсетях, вы успеете на важные деловые встречи, а также воспользуетесь случаем побывать на вечеринках, романтических встречи. Поездки наполнят жизнь радостными эмоциями. Неоднозначно могут складываться ваши финансовые дела. Поступления возможны, что позволит совершить значимые подарки, но не увлекайтесь рискованными сделками, и не переборщите с тратами на вечеринки.

Лев – удастся пополнить казну и решить значимые вопросы в различных инстанциях, а также с руководством. Получив деньги, не поддавайтесь на соблазны, дабы не встречать праздник с пустыми кошельками. Тратьте деньги с умом, в противном случае казна может резко опустеть из-за поспешных инвестиций и покупок. В выходные дни воздержитесь от обсуждения острых тем. Эмоции могут нарушить равновесие как в деловых, так и личных отношениях.

Дева – решив в начале недели финансовые вопросы, вы погрузитесь в череду встреч, поездок, как деловых, так и праздничных. Большую роль сыграют люди в вашем окружении, дополняя ваши идеи и предлагая участие в их проектах. Появится подходящий момент и для объяснение в чувствах, что станет поворотным моментом в отношениях. Ваше приподнятое настроение не даст некоторым знакомым покоя и они попытаются втянуть вас в конфликт своими едкими комментариями. Проигнорировав их попытки, вы продолжите созидательное общение.

Весы – советы и предложения, полученные в начале недели будут не случайными, помогая определиться с планами и действиями на ближайшее время. В течение же недели предстоит много работы, которая существенно пополнит казну, но при этом об отдыхе не забывайте, в противном случае здоровье своими сбоями напомнит о необходимости заботы о себе. Праздник пройдёт на высокой ноте и будет что вспомнить, но в выходные дни с развлечениями не переборщите. Они могут пойти во вред отношениям и финансам. .

Скорпион – домашними делами, уборкой к празднику лучше заняться в начале недели, поскольку в дальнейшем времени на эти хлопоты просто не будет. Водоворот поздравлений, свиданий и вечеринок, вперемешку с деловыми встречами и переговорами не оставят ни минуты свободного времени, наполняя жизнь позитивными эмоциями. После праздника домочадцы и друзья могут удивить критическими замечаниями. Ответив им в том же тоне, вы можете ввязаться в конфликт. Постарайтесь деликатно сменить тему.

Стрелец – поездки и встречи, как дружеские, так и деловые лучше провести в первые дни недели. В дальнейшем домашние дела, подготовка к празднику, в том числе и покупки выйдут на первый план. Вы всё успеете сделать и даже позаботиться о здоровье. В конце недели сбавьте темп и воздержитесь от незапланированных поездок. Они могут не лучшим образом отразиться на самочувствии. Повышается также риск происшествий в дороге.

Козерог – в начале недели лучше занятcья покупками, выбором подарков, а до выходных устроит важные деловые встречи, вечеринки и свидания. В выходные дни рот лучше держать на замке. Сказав лишнего, вы сделаете подарок недоброжелателям, которые начнут из ваших слов делать сенсации, что может пойти вам во вред. Сложности в это время могут доставить вечеринки и покупки. Вы можете существенно переплатить, опустошив казну.

Водолей - поторопитесь в начале недели устроить деловые и дружеские встречи, ответить на полученные сообщения. Пока вас ждут, ваши ответы актуальны, а переговоры достигнут желанной цели. До выходных дней удастся решить финансовые вопросы, сделать удачные покупки. В выходные дни эмоции могут зашкаливать, что приведёт к растратам, ссорам. Будьте внимательны во время поездок, а по возможности отложите поездки на другое время. Позаботьтесь о здоровье,

Рыбы - ваши идеи и предложения получат поддержку, что пойдёт на пользу делам и учёбе, а также оживит личную жизнь. Устроенные до выходных дней вечеринки и свидания создадут романтическое весеннее настроение. Возможно получение подарков, да и сделанные вами покупки будут выгодными. В выходные дни воздержитесь от трат денег, а также не ввязывайтесь в споры, вы узнаете столько о себе, что продолжать отношения в дальнейшем и не захочется.

Астролог Андрей Рязанцев